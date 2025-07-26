Этот истребитель создан не прятаться, а доминировать.

Когда речь заходит о скорости, одни истребители превосходят других. Некоторые создаются ради маневренности. Самые современные боевые самолёты проектируются с упором на скрытность, скорость и другие параметры.

Но если говорить о возможности нести на борту максимальное количество вооружения, то на первый план выходит этот самолёт — один из самых тяжеловооружённых истребителей в мире, пишет Wion.

Таким истребителем является Boeing F-15EX Eagle II. Он известен своей огромной полезной нагрузкой.

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Сколько ракет он может нести

F-15EX Eagle II способен одновременно нести до 22 ракет класса "воздух-воздух". Это рекордное количество среди всех боевых самолётов, находящихся сегодня в эксплуатации, что делает его лидером в сфере современного воздушного боя.

F-15EX оснащён 12 внешними точками подвески и может нести дополнительное вооружение. Его прочное крыло и усиленная конструкция позволяют ему нести тяжёлые ракеты, не теряя при этом устойчивости или скорости.

По информации от Boeing, истребитель использует передовую архитектуру Open Mission Systems ("открытые бортовые системы"), которая позволяет легко интегрировать новое вооружение и технологии. Это делает самолёт легко модернизируемым и пригодным к использованию в будущем на протяжении многих лет.

Максимальная полезная нагрузка Eagle II составляет 13 300 килограммов. Это даёт ему возможность нести самые разные виды ракет — как ближнего, так и дальнего радиуса действия.

Зачем он нужен

Этот самолёт используется в миссиях, где важно иметь максимальный боезапас. Он не делает ставку на скрытность, как, например, F-35, а создан для того, чтобы выпустить как можно больше ракет в нужный момент — особенно в составе группировки других истребителей.

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