С начала июня пеший маршрут стал непроходимым из-за странного поведения дикого животного.

В штате Нью-Йорк дикий лось вот уже два месяца блокирует популярный пеший маршрут в природном парке, который посещают много туристов. Об этом сообщает Associated Press.

Большой лось-самец почти все время лежит возле тропы Адирондак, ведущей на гору Гудмана в лесном массиве Horseshoe Lake Wild Forest. По данным Департамента охраны окружающей среды, лось держится на тропе или вокруг нее вблизи вершины горы, иногда сидит, а иногда ищет пищу на небольшом участке вокруг. Попытки выманить лося подальше от туристического маршрута успеха не имели.

"Это очень необычное поведение. Обычно в это время года лоси спускаются на более низкие высоты, где они преимущественно питаются водной растительностью", - рассказал научный сотрудник департамента Дэйв Крамер.

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Рост лося в холке составляет около 1,8 метра, а вес - 408 килограммов или больше. Размер его рогов указывает на то, что ему может быть около четырех лет. И это загадка, почему лось не уходит.

Местные власти подозревают, что животное так ведет себя из-за какой-то болезни. Известно, что лоси восприимчивы к нескольким различным паразитам, которые могут привести к их смерти. Сотрудники службы дикой природы недавно смогли подойти достаточно близко, чтобы наблюдать за поведением лося, но очевидных признаков болезни не обнаружили.

Лось не проявлял признаков агрессии к людям, но чиновники решили на всякий случай закрыть тропу еще 6 июня. Такой она остается до сих пор, уже почти два месяца. Учёные отслеживают активность лося через три камеры наблюдения, иногда его посещают сотрудники службы охраны дикой природы.

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