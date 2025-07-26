Летом мы часто отдыхаем у воды, а значит, есть больший риск падения телефона в воду. Как действовать в таком случае? Реально ли спасти устройство? Что лучше всего помогает в этой ситуации? Ответы дает издание CNET.
Хотя многие смартфоны являются водостойкими, это не означает, что они водонепроницаемы, поэтому все равно важно телефон высушить. Портал перечислил способы, с помощью которых можно убрать влагу из устройства, отметив однако, что ни один из них не гарантирует стопроцентного результата.
Издание привело данные исследования, проведенного в 2014 году компанией Gazelle, которая торгует подержанными телефонами. Согласно им марка и модель влияют на то, можно ли телефон вернуть в рабочее состояние. Причем, отмечается, телефоны Android обычно работают лучше, чем iPhone.
Производители телефонов сходятся во мнении, что если телефон как можно скорее достать из воды, это поможет минимизировать контакт влаги с устройством, а значит, у вас будет больше шансов спасти его.
Два крупнейших производителя телефонов - Apple и Samsung - дали несколько советов на случай, если телефон упадет в воду.
Что советует Apple
Apple утверждает, что iPhone преимущественно устойчивы к воде и пыли, но эти показатели устойчивости не являются постоянными. Если ваш iPhone намокнет, на экране может появиться предупреждение о том, что в зарядном порту есть вода. При появлении такого предупреждения или при контакте iPhone с водой, лосьонами, мылом или другими потенциально опасными материалами, вот что советует делать Apple.
1. Извлеките iPhone, выключите его и высушите мягкой тканью без ворса.
2. Осторожно постучите телефоном, разместив его портом зарядки вниз, чтобы удалить лишнюю воду.
3. Поместите iPhone в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха и подождите не менее пяти часов. Направление вентилятора на порт зарядки iPhone может помочь в этом процессе.
4. Через пять часов попробуйте снова включить iPhone и подключить его.
5. Если проблемы все еще возникают, попробуйте другие методы, упомянутые в этой публикации, или отнесите телефон в магазин Apple для получения дополнительной помощи.
Apple также советует не класть iPhone в рис: это может привести к повреждению вашего iPhone мелкими крупинками.
Что советует Samsung
1. Выньте телефон из воды, выключите его и вытрите насухо полотенцем или чистой тканью.
2. Поместите телефон в хорошо проветриваемое место или в тень с прохладным воздухом от вентилятора (однако Samsung не указывает продолжительность времени ожидания).
Samsung утверждает, что даже после выполнения этих шагов в вашем телефоне все еще может оставаться вода, поэтому вам следует обратиться в сервисный центр Samsung Electronics.
Оба производителя также говорят, что если телефон попал в жидкость, отличную от чистой воды, например, газировку или воду из бассейна, следует быстро промыть его водой из-под крана, а затем приступать к сушке.
Apple и Samsung советуют никогда не использовать для сушки телефона такие источники тепла, как фен или духовка. Тепло от них может повредить устройство.
Шарики силикагеля в помощь
Вы также можете попробовать силикагель. По словам Gazelle, шарики силикагеля - это хороший вариант для поглощения влаги. Как высушить телефон силикагелем?
1. Достаньте телефон из воды и выключите его.
2. Высушите внешнюю часть полотенцем без ворса.
3. Поместите телефон в большую емкость.
4. Наполните емкость шариками силикагеля и герметично закройте ее.
5. Подождите 72 часа, чтобы телефон высох.
6. Выньте телефон из емкости и попробуйте снова его включить.
Gazelle также протестировала, как работают в такой ситуации кошачий наполнитель, овес, семена чиа и сырой белый рис. Компания не рекомендует эти продукты, поскольку их остатки могут повредить ваш телефон.
Ранее УНИАН рассказывал, почему телефон всегда должен лежать экраном вниз. Во-первых, это помогает сэкономить заряд батареи, ведь экран не будет включаться на каждое сообщение. Во-вторых, это признак уважения и вежливости к человеку, который рядом с вами. Если вы проводите с кем-то время, то намеренно следует скрыть экран - чтобы показать, что он не будет вас отвлекать. В-третьих, это уменьшает "присутствие" телефона в вашей жизни, который в последнее время все чаще побеждает в борьбе за наше внимание.