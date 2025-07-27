С этих вулуканов можно насладиться невероятными пейзажами.

Несмотря на периодические извержения, походы на вулканы остаются одним из самых интересных способов почувствовать планету в движении. Эти маршруты являются нетипичными, ведь предназначены для путешественников, которые ищут высоты, непредсказуемости и контролируемого риска. С опытным гидом походы на активные вулканы являются безопасными и стоящими усилий. Поэтому в Condé Nast Traveler назвали некоторые из самых высоких активных вулканов в мире, на которые можно подняться.

Этна, Италия

Этна является самым высоким и самым активным вулканом в Европе, это классическое место для пеших прогулок.

"Хорошо развитые тропы, местные гиды и частое наблюдение означают, что вы можете с уверенностью путешествовать по затвердевшим лавовым потокам и краям кратеров. Восхождения варьируются от пологих склонов до целодневных подъёмов, с которых открываются панорамные виды на Катанию и Ионическое море. Даже когда вулкан устраивает шоу - с облаками пепла, витающими над головой - это происходит под строгим наблюдением, а тропы блокируются при первых признаках любой активности", - подчеркнули в материале.

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Котопахи, Эквадор

Котопахи является одним из самых высоких действующих вулканов в мире и магнитом для любителей высокогорных походов. В основном восхождение начинается перед полуночью, чтобы достичь вершины до восхода солнца.

"Окружающий национальный парк, где живут дикие лошади и раскинулись андские равнины, не менее интересен для тех, кто остается на более низких высотах", - советуют в издании.

Пакая, Гватемала

Пакая расположен чуть более чем в двух часах езды от острова Антигуа. Восхождение на вулкан является достаточно коротким (2,5-3 часа в оба конца), но благодаря этому вы получите невероятные виды вулкана и периодические выбросы пара.

Эяфьятлайёкюдль, Исландия

Этот вулкан известен своим извержением в 2010 году, в результате чего были отменены авиарейсы по всей Европе. Вершина вулкана покрыта ледником, что делает маршрут к вершине драматичным и неземным.

"Поход обычно занимает семь-восемь часов туда и обратно, а рельеф местности меняется от вулканического пепла до снежных полей и скал. В ясные дни отсюда открывается вид на южное побережье Исландии, соседние ледники и даже Вестмановы острова. Из-за переменчивых условий рекомендуется совершать походы с гидом", - добавили в материале.

Везувий, Италия

Везувий является одним из самых посещаемых и доступных действующих вулканов в мире. Несмотря на то, что последнее извержение произошло в 1944 году, вулкан до сих пор считается активным и тщательно контролируется.

"Несколько маршрутов пролегают через национальный парк, но большинство посетителей придерживаются пути к кратеру, чтобы получить максимальное удовольствие", - отметили в Condé Nast Traveler.

Ареналь, Коста-Рика

Идеальный конус Ареналя возвышается над тропическим лесом и горячими источниками на севере Коста-Рики.

"Хотя доступ к вершине закрыт из соображений безопасности, окружающий Национальный парк вулкана Ареналь имеет замечательные тропы, проходящие через старые лавовые потоки, лесистые дорожки и вулканические хребты", - объясняют в материале.

Фудзи, Япония

Самая высокая вершина Японии не извергалась с 1707 года, однако до сих пор остается активным вулканом и местом, которое стоит посетить. Гора Фудзи открывается для посетителей с начала июля до начала сентября.

"Самым популярным является маршрут Йосида, подъем по которому обычно занимает от пяти до восьми часов. Горные хижины вдоль маршрута предлагают ночлег для тех, кто поднимается медленно. Это физический вызов, но он имеет глубокое культурное значение", - добавляют в издании.

Бромо

Поход на этот вулкан является коротким, но атмосферным. Несмотря на то, что Бромо является активным вулканом, он считается безопасным, поэтому его часто посещают.

Другие интересные материалы о вулканах

Ранее климатологи заявили, что вулканы "восстанут" из-за глобального потепления. По их словам, таяние ледников может спровоцировать серию мощных вулканических извержений.

"Наше исследование показывает, что это явление не ограничивается Исландией, где наблюдалась повышенная вулканическая активность, но может также случаться в Антарктиде. Другие континентальные регионы, такие как части Северной Америки, Новая Зеландия и Россия, также теперь требуют более пристального научного внимания", - подчеркнул автор исследования.

В то же время ученые выяснили, как можно предсказать извержение "скрытых" вулканов. В частности для создания соответствующей модели ученые решили исследовать вулкан Вениаминова, который покрыт льдом в Алеутской дуге Аляски.

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