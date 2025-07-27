Это неожиданное открытие озадачило ученых.

В 1977 году NASA приняло смелое решение: запустить два зонда в неизвестность. Возможно, вы уже о них слышали — Voyager 1 и Voyager 2. У них была чёткая миссия: исследовать дальние рубежи Солнечной системы и, если получится, заглянуть за её пределы.

Спустя почти 50 лет эти зонды всё ещё работают — и, возможно, самое великое открытие произошло только после того, как они покинули наш космический "двор", пишет Ecoticias.

Где заканчивается Солнечная система

Вы когда-нибудь задумывались, где заканчивается Солнечная система? Одни считают, что она заканчивается за Нептуном, другие — что где-то в далёком Облаке Оорта, где "спят" кометы. Но NASA выбрало более интересное определение: "Точка, в которой солнечный ветер теряет силу, и начинается область межзвёздного пространства. Эта точка называется гелиопаузой".

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Солнце испускает постоянный поток заряженных частиц — солнечный ветер, который формирует пузырь вокруг Солнечной системы, называемый гелиосферой. Внутри него мы словно находимся под "защитой" Солнца. Но за пределами начинается другой мир: пространство, где действуют иные законы, другая радиация и другие магнитные поля. Именно туда, на границу между солнечным и межзвёздным ветром, добрались "Вояджеры".

Внутри 50 000-градусной "стены огня"

И только после того, как зонды пересекли гелиопаузу, произошло нечто совершенно неожиданное. Voyager 1 первым пересёк эту границу. Спустя шесть лет его догнал Voyager 2. Оба зонда, в разное время, передали одно и то же сообщение: они прошли через область с экстремальными температурами — от 30 000 до 50 000 °C. Эта область была настолько горячей, что её окрестили "стеной огня".

"Когда это впервые заметили с помощью Voyager 1, у учёных была только одна выборка данных магнитных полей, и они не могли с уверенностью сказать, было ли наблюдаемое выравнивание характерным для всей внешней области или просто совпадением. Наблюдения магнитометра Voyager 2 подтвердили выводы Voyager 1 и показали, что два магнитных поля действительно выровнены", — заявили в NASA.

Это не значит, что зонд загорелся или прошёл сквозь настоящую печь (особенно с учётом того, что недавно NASA смогло "оживить" Voyager 1). Дело в том, что эта "стена" не является твёрдой или пылающей. Это — область с высокой концентрацией сверхэнергичных частиц, плотность которых настолько низка, что тепло даже не передаётся обычным образом.

Тем не менее, явление оказалось настолько неожиданным и экстремальным, что учёные задались вопросом — как такое могло ускользнуть от нашего внимания на протяжении десятилетий?

И как будто высокой температуры было недостаточно, "Вояджеры" принесли ещё одно потрясающее открытие. После прохождения через эту "стену" датчики начали фиксировать поведение магнитного поля межзвёздного пространства.

И тут случилось настоящее открытие: внешнее поле оказалось выровненным с внутренним магнитным полем гелиосферы. До этого считалось, что "снаружи" действуют совершенно иные законы, не связанные с влиянием Солнца.

Другие интересные новости из космоса

Ранее УНИАН сообщал, что возросла вероятность удара крупным астероидом по Луне. После открытия в конце 2024-го, YR4 имел вероятность столкновения с Землей на уровне 3,1%. Потом данные изменились.

Нашей планете прямой удар не грозит, но нашему спутнику повезло меньше.

Кроме того, мы рассказывали, что в США испытывают необычную систему, чтобы обнаруживать астероиды без телескопов.

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