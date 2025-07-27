По его мнению, без поступлений от экспорта нефти Россия не сможет поддерживать свой военный потенциал на нынешнем уровне.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что если бы страны Запада использовали 300 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, это кардинально изменило бы ход войны.

"Сейчас чрезвычайно важно сосредоточиться на том, чтобы максимально усложнить, а по возможности, полностью заблокировать экспорт российской нефти через Балтийское и Черное моря с помощью так называемого теневого флота. Если Украина вместе с союзниками сможет остановить эти потоки правовыми методами или путем ударов по нефтеперерабатывающим заводам и портам, это станет серьезным ударом для России", - сказал он в эфире "Эспрессо".

По его мнению, без поступлений от экспорта нефти Россия не сможет поддерживать свой военный потенциал на нынешнем уровне. Военная экономика РФ уже поддерживается искусственно, и даже российские чиновники признают ее уязвимость.

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"Если бы западные страны, в частности США, использовали 300 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, это кардинально изменило бы ход войны. Именно такое внешнее влияние является ключевым. Это был бы четкий сигнал России о том, что Запад действительно настроен серьезно", - отметил Ходжес.

Он считает, что сейчас президент РФ Владимир Путин "все еще сомневается в решимости Запада и именно поэтому считает, что может и дальше действовать безнаказанно".

Война в Украине - как остановить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об анализе эффективности давления санкций на РФ. По данным Службы внешней разведки, экономические потери России уже ощутимы и будут только расти.

"Россияне должны осознать, что перетерпеть не удастся. Санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно для этого", - подчеркнул он.

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