По его мнению, они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна почувствовать санкции настолько, чтобы уже в следующем году войны не было. Он в вечернем обращении сообщил об анализе эффективности давления санкций на страну-агрессора.

"Были важные доклады разведок. Служба внешней разведки: об эффективности санкций против России, против связанных с Россией лиц. Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было", - написал он.

По его мнению, они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал.

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"Был также у меня разговор с ГУР. Также ежедневный режим работы у нашей дипломатии: в эти дни много коммуникации с партнерами. Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны активнее привлечь внешнее финансирование на дроны. Поручил также чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами, - то, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью", - добавил президент.

Санкции против РФ

Издание The Telegraph писало, что Россия четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины. В отношении Москвы введены различные санкции, но российская экономика все еще держится на плаву.

Отмечалось, что Россия относительно легко обходит санкции или находит альтернативных торговых партнеров, чтобы заполнить пробелы после ухода западных поставщиков и клиентов. Так, Европа все еще покупает у России нефть, дизельное топливо и газ, а США выдали множество разрешений на импорт, от удобрений до ядерных топливных стержней.

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