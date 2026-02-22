В ОП заговорили о блокировке Telegram после теракта во Львове

Ирина Верещук заявила, что Россия системно использует анонимные платформы для своих целей.

Теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах, заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. По ее словам, оккупанты системно используют этот мессенджер в своих целях, для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

"Это очередное напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны", - заявила она в социальной сети Facebook.

Верещук добавила, что, если для защиты жизней украинцев и нацбезопасности нужно будет "ограничить возможности этих платформ", значит, это нужно сделать.

Видео дня

Другие новости о теракте во Львове

Ранее УНИАН сообщал, что полиция показала видео закладки бомбы и задержания подозреваемой. Правоохранители в течение нескольких часов установили местонахождение и задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия готовит новые теракты на территории Украины. Президент добавил, что сегодня было несколько докладов МВД, а именно министра Игоря Клименко и других правоохранителей о расследовании теракта во Львове.

Вас также могут заинтересовать новости: