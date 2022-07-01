Специалистам образовательной отрасли порой трудно понять противоречивые заявления чиновников. Недавно Кабмин принял решение о том, что учебный год в украинских школах начнется с 1 сентября 2022 года и продлится до 30 июня 2023 года. Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко добавил, что формат обучения будет очным во всех школах. Чуть позже министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что формат - онлайн или офлайн - выбирать будет все-таки директор школы, опираясь на вопросы безопасности.

Укрытие является must have и для организации образовательного процесса в школах с сентября

Чиновники не раз подчеркивали необходимость возобновления живых занятий в школах для того, чтобы не допустить снижения качества образования. Но регулярные обстрелы мирных городов и поселков еще раз продемонстрировали отсутствие чего-либо человеческого у нашего врага, и в очередной раз поставили родителей и педагогов перед выбором. И дети, и взрослые осознают, что школы могут стать такой же случайной мишенью, как многоэтажка в Одесской области или ТЦ в Кременчуге. Как найти мудрый компромисс между риском и учебным процессом?

Надежное бомбоубежище - важнейшая предпосылка восстановления офлайн-обучения.

С начала лета в социальных сетях активно рекламируют детские лагеря. Конкурентным преимуществом некоторых объявлений является информация о наличии в лагере надежного укрытия. Такая реклама работает лучше. Родители действительно хотят сделать все возможное, чтобы вернуть детям украденное детство и отправить их в круг сверстниц на природу. Но лишь наличие оборудованного бомбоубежища может помочь принять окончательное решение при выборе детского лагеря.

Укрытие является must have и для организации образовательного процесса в школах с сентября. Оно должно быть надежным и расположенным на территории школы или в близкой доступности.

Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко заявил, что лишь 8% школ имеют укрытия. То есть всего 1 100 из 13 700 учебных заведений. Однако министр образования и науки Шкарлет заверил, что процент значительно выше и составляет 25%. Однако даже при таких цифрах, под вопросом остается 75% школ, которые не смогут принять детей, дать им и их родителям ощущение безопасности и качественно проводить учебный процесс.

Сейчас в первую очередь педагоги должны понимать, что игнорирование оповещений воздушной тревоги может привести к катастрофическим последствиям

Хватит ли двух месяцев на то, чтобы увеличить количество школ с безопасным укрытием? Заявляя о том, что качество образования не должно страдать, а дети должны обязательно сидеть за партами, чиновники должны были бы подкреплять этот месседж решением финансировать строительство современного и надежного укрытия на территории каждой школы.

Второй предпосылкой для создания безопасной среды являются ответственные взрослые, на которых будут смотреть дети. Скорее всего, школьникам не захочется вставать по несколько раз в день, когда, в случае тревоги, надо будет идти в бомбоубежище. Через несколько дней будет казаться, что делать это не обязательно. Похожая ситуация была во многих школах во время пандемии. Существовало постановление Кабмина о необходимости масочного режима, проветривания классов, организации дополнительных входов и выходов. Но, по сути, часто правила игнорировали как дети, так и учителя.

Сейчас в первую очередь педагоги должны понимать, что игнорирование оповещений воздушной тревоги может привести к катастрофическим последствиям. При этом заставлять детей идти в бомбоубежище угрозами и запугиваниями - не лучшая идея. Педагоги должны спокойно объяснить возможные последствия, создать отношения полными доверия и понимания, взаимоуважения и взаимодействия.

В Германии и Швеции дети могут сидеть на парте во время ответа учителю, а учитель не будет воспринимать это как неуважение к своей персоне

Учителей важно научить оказывать первую медицинскую помощь и вести себя в критических ситуациях. Должны регулярно проходить теоретические и практические занятия.

В школе в достаточном количестве должны находиться аптечки с необходимыми лекарствами и средства огнетушения.

Навыки оказания первой медицинской помощи важны для тех, кто работает с детьми и в мирное время. Но во время войны это является обязательным и сможет спасти жизнь. Кроме того, важно научить оказывать первую помощь и детей. Весь учебный процесс должен быть адаптирован к новым реалиям и запросам общества и готовить школьников к жизни в условиях войны.

Еще одна важная предпосылка для безопасного обучения-партнерства и ориентация на потребности ребенка.

Согласно информации МОН, после полномасштабного вторжения России в Украину покинуло 672 тысячи учеников. Большинство из них начали посещать занятия в европейских школах. Во многих случаях дети стали замечать разницу между отношением учителей к ученикам в Европе и Украине.

Как правило, в европейских школах отсутствует безоговорочная субординация и безапелляционная правота педагога. Учителя говорят с учениками с уважением и приветливо, не повышают голос, отсутствуют требования к оформлению тетрадей или снижение оценок из-за поведения. В Германии и Швеции дети могут сидеть на парте во время ответа учителю, а учитель не будет воспринимать это как неуважение к своей персоне.

Такая атмосфера является более здоровой для обучения. И подобную атмосферу крайне важно одолжить и внедрить во всех украинских школах, ведь дети сейчас переживают огромный стресс из-за войны. Школа должна стать местом, в котором они будут чувствовать себя не только в физической безопасности. В школе должно быть безопасно психологически, учителя должны не бояться, а уважать и любить, если повезет.

Совместными усилиями мы можем адаптироваться к военному положению и вернуть нашим детям возможность учиться. Учиться качественно и безопасно. Мы уже свыклись с мыслью, что победу, возможно, надо будет немного подождать. Но жизнь не ждет, поэтому мы не просто можем, а обязаны вернуть школьникам украденное детство, по возможности смягчить их травматический опыт, научиться чувствовать границы детей, которые так быстро повзрослеют, уважать их мнение и выбор, говорить на равных, поддерживать и ценить. Потому что это тоже о безопасности.

Лидия Билас, соучредитель сети частных школ КМДШ