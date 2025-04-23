Известно, что такая программа начала действовать в 2022 году.

Украинским беженцам в Эстонии с мая 2025 года больше не будет предоставляться компенсация за аренду жилья и услуги перевода. В частности департамент соцстрахования Эстонии и Таллиннский департамент соцпомощи и здравоохранения завершают сотрудничество, в рамках которого украинцам выплачивались эти средства. Об этом сообщает издание ERR.

Известно, что эта программа начала действовать в 2022 году и предусматривала возможность получить единовременную компенсацию расходов на аренду жилья, чтобы беженцы имели возможность найти себе место жительства в стране.

"Поддержка не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой. Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержку оказывают прежде всего тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления", - отметила руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

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Кроме того, департамент соцстрахования рассматривает также возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными самоуправлениями, чтобы обеспечить единый подход по всей Эстонии и возвращение к обычному порядку.

"В ведомстве отметили, что это также позволит гарантировать, что поддержка, которую оказывают украинским военным беженцам, не будет зависеть от места их проживания, а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения", - добавили в ERR.

В издании напомнили, что с июня 2022 года по апрель 2025 года эту компенсацию получили почти 11 тысяч домохозяйств, в частности в 2024 году - 1710 домохозяйств, среди которых 62% воспользовались помощью в Таллинне. Отмечается, что максимальный размер компенсации составил до 1200 евро на домохозяйство.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее социолог Антон Грушецкий ответил, сколько украинских беженцев хотят вернуться домой. По его словам, эта цифра составляет около 20-30%.

Грушецкий отметил, что чем больший уровень комфорта украинцы имеют за рубежом, тем большие требования они выставляют в опросах по возвращению в Украину.

Также социолог рассказал, сколько на самом деле украинцев находятся за рубежом. Он отметил, что больше всего украинцев выехало в 2022 году, частично в 2023 году.

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