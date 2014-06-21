Булатов привез бойцам АТО спортивную одежду, футбольные мячи и ракетки для тенниса

Военные получили первую партию спортивного снаряжения, а также спортивной одежды и обуви от Министерства молодежи и спорта Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, министр Дмитрий Булатов, который сейчас находится на востоке Украины в составе группы Межведомственного координационного штаба, лично передал ее солдатам, проходящим службу в зоне АТО.

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«Еще в начале нашей командировки ребята попросили передать им кое-что из спортивных принадлежностей, чтобы отдохнуть между боями, хоть как-то отвлечься от войны. Это было во вторник. Уже сегодня мы передали часть этого заказа на две базы Национальной гвардии, на блокпосты № 3 и 3-А близ Славянска, блокпост «Святогорск», базу «Эхо» (Сармат)», - отметил Булатов.

Военнослужащие получили спортивную одежду и обувь, футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, ракетки для тенниса и бадминтона, шахматы и шашки и т.п.

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«Хочу подчеркнуть еще раз - украинским военным необходимо чувствовать всестороннюю поддержку, особенно сейчас, в местах, где проходят боевые действия. Конечно, ребята требуют надлежащей боевой экипировки от Минобороны, но и спортивное снаряжение - это не прихоть, а часть жизни солдат и офицеров. Важно, что можем дать военным возможности для психологической разрядки в доступный для министерства молодежи и спорта способ», - отметил Булатов.

По его словам, министерство готовит новые партии спортивного инвентаря и одежды, сформированные по непосредственным заказам от военных.