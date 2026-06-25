Скандал в 'Скеле': инструкторов, организовавших издевательства, нашли, но не наказали, - Решетилова

С момента начала работы Офиса военного омбудсмена в январе в правоохранительные органы было направлено 9 сообщений о преступлениях в "Скеле".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" ранее была установлена личность группы инструкторов, организующих издевательства над военнослужащими на полигонах, но мер ни по привлечению их к ответственности, ни по предотвращению противоправных действий в будущем принято не было.

Об этом на своей странице в Facebook написала Ольга Решетилова, военный омбудсмен Украины, которая отметила, что о сложной ситуации в "Скеле" узнала в мае-июне 2025 года.

Решетилова рассказала, что в июне 2025 года они выехали на полигон "Скели" вместе с представителями Офиса президента. Параллельно свою проверку силами Военной службы правопорядка назначил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

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"Мы забрали из полка 22 военнослужащих, которые дали показания об избиениях, подтвержденные полиграфом. Вместе со специалистами из ВСП нам удалось выявить группу инструкторов, организующих издевательства на полигонах. К сожалению, руководством ВСП не были приняты соответствующие меры ни по привлечению этой группы людей к ответственности, ни по предотвращению противоправных действий в будущем", – написала она.

Омбудсмен добавила, что тогда по итогам проверки ВСП командованием Сухопутных войск было назначено служебное расследование, по итогам которого в правоохранительные органы было направлено сообщение о совершении правонарушения. "Результатов расследования до сих пор нет", – подчеркнула Решетилова.

По её словам, с начала работы Офиса военного омбудсмена в январе в правоохранительные органы было направлено 9 сообщений о преступлениях в "Скеле".

Реакция командования "Скели"

Также омбудсмен отметила, что убедила командира 425 ОШП не допускать к работе с личным составом людей, которые были идентифицированы как систематически нарушающие права военнослужащих.

"Мы добились фактически мгновенной реакции командования "Скалы" на жалобы, поступающие в Офис военного омбудсмена и другие институты. Мы заставили их обеспечить военнослужащим регулярную связь с родными. Уже в мае количество жалоб, поступающих к нам от близких из этого подразделения по поводу отсутствия связи, снизилось на 73%. Мы регулярно посещаем полигоны и места дислокации "Скели", – заверила она.

В то же время Решетилова подчеркнула, что они не могут выполнять работу правоохранительных органов и принимать управленческие решения.

Военнослужащие с наркозависимостью

"Что касается ЗПТ (заместительной поддерживающей терапии – УНИАН) и военнослужащих с наркозависимостью. Несколько месяцев назад мы обнаружили, что в "Скеле" их около двух тысяч… Да, согласно приказу № 402 они признаны негодными к службе, в исключительных случаях – ограниченно годными, но точно не должны находиться в штурмовых подразделениях", – написала омбудсмен.

По её словам, тогда было созвано экстренное межведомственное совещание, а сейчас продолжается работа, проводятся исследования по вопросу, с какими видами зависимостей люди могут служить.

"Как предоставить ВЛК доступ к соответствующим данным, чтобы они видели информацию о ЗПТ. Но, к сожалению, мобилизация людей с зависимостями продолжается, и это становится проблемой многих подразделений, не только "Скели", – отметила Решетилова.

Скандал вокруг "Скели"

Как сообщалось, издание "Бабель" в своём расследовании указало, что с конца 2025 года до весны 2026-го в "Скеле" умерли по меньшей мере 26 военнослужащих, проходивших учебно-боевую подготовку. Все эти случаи не были связаны с боевыми потерями.

Большинство людей, личности которых установили журналисты, умерли от пневмонии, сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней вскоре после мобилизации. Родственники говорят о следах побоев на телах, а также о том, что многим из умерших медицинскую помощь оказали слишком поздно.

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