Реформа армии в Украине вызвала критику: FT раскрыл ключевые проблемы

Кроме того, возникают вопросы относительно реформы ТЦК в Украине, отмечает издание.

На фоне восстановления преимущества на поле боя Украина пытается решить одну из самых затяжных проблем в ВСУ – нехватку личного состава и истощение действующих военных. Об этом пишет Financial Times, имея в виду представленную ранее реформу армии.

Издание отмечает, что первый этап этой реформы сосредоточен на действующих войсках – в частности, планируется увеличить набор иностранцев в ряды Сил обороны, упростить перевод между подразделениями и стимулировать дезертиров к возвращению. Однако ключевым моментом реформы является введение нескольких форматов контрактов продолжительностью от 10 до 24 месяцев. Они предусматривают не только увеличение выплат, но и гарантируют отпуск после их завершения.

Впрочем, как отмечает издание, эта реформа вызвала критику со стороны действующих военнослужащих. Особенно это касается тех, кто поступил на службу в армию в 2022 году или ранее. Журналисты цитируют украинского писателя Артема Чапая, который в 2022 году вступил в ряды Сил обороны. Он назвал реформу "мерзостью", которая ставит солдат перед "новой дилеммой":

Видео дня

"Либо ты довольствуешься крошками со стола хозяина, либо отказываешься и, будучи крепостным, сам в этом виноват", – сказал он.

Военные, пообщавшиеся с FT, считают, что реформа сделала слишком мало для тех, кто воевал годами. Также у бойцов есть сомнения относительно того, выполнит ли государство свои обещания. А одной из проблем они называют то, что отсрочки далеко не соответствуют увольнению со службы, на которое многие надеялись. Один из военных говорит:

"Никто не возьмет тебя на работу (в гражданской жизни, – УНИАН), если узнает, что ты все еще являешься собственностью государства. А после этого перерыва кто знает, какая часть тебя снова примет".

Также скептицизм среди военных вызывает и обещание частичной демобилизации для солдат, воюющих еще со времен до 2022 года. Поскольку бригады на передовой, как и раньше, испытывают нехватку личного состава. А по мнению аналитиков и украинских чиновников, даже если Украине удастся набрать большое количество солдат через новые контракты – это все равно не позволит отказаться от мобилизации.

"Даже этих финансовых стимулов не хватит, чтобы перейти на добровольный набор. Сейчас деньги не являются ключевой проблемой, когда речь идет о нежелании идти в армию. Дело больше в страхе попасть к плохому командиру, страхе смерти, страхе не получить достаточной подготовки", – говорит Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии.

Журналисты также отмечают, что первый этап реформы не затронул наиболее острый вопрос – ТЦК. Издание отмечает:

"Столкнувшись с задачей найти достаточное количество мужчин для пополнения рядов Вооруженных сил, эти учреждения часто ассоциируются с явлением, которое украинское общество назвало "бусификацией" – насильственным похищением мужчин прямо с улиц".

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, ранее в сети разразился скандал в связи с ситуацией в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". По данным СМИ, с конца 2025 года до весны 2026-го в этом полку умерли как минимум 26 военнослужащих, проходивших базовую военную подготовку.

Один военный рассказал, что за попытку самовольного оставления части его избили и неделю держали связанным на полу. Также сообщается, что в полку есть свидетельства насилия над новобранцами со стороны других военных.

Вас также могут заинтересовать новости: