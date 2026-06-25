Цены на нефть упали ниже довоенного уровня

Аналитики ожидают, что нефтяной рынок быстро вернётся к довоенным уровням.

Цены на нефть продолжили падение в четверг, 25 июня, и приблизились к уровням, которые в последний раз наблюдались до начала войны с Ираном. Ожидания увеличения поставок с Ближнего Востока перевесили опасения относительно спроса.

Как пишет Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 1,22 долл., или 1,65%, – до 72,52 доллара за баррель. Американская нефть WTI потеряла 1,02 долл., или 1,45%, опустившись до 69,32 долл. за баррель. Оба контракта достигли самого низкого уровня с 27 февраля.

При этом августовский контракт на нефть марки Brent торговался дешевле сентябрьского, который стоил 73,59 доллара за баррель. Это свидетельствует о достаточном предложении нефти на рынке в краткосрочной перспективе.

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"Скорость этого падения застала многих врасплох, поскольку рынки закладывают в цены гораздо более быстрое возвращение ближневосточной нефти, чем большинство ожидало еще две недели назад", – отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Накануне Brent подешевела более чем на 3 доллара после ослабления опасений относительно поставок, а WTI потеряла почти 3 долл. по итогам торгов.

Министр энергетики США Крис Райт заявил 24 июня на отраслевом форуме, что объемы транспортировки через Ормузский пролив почти вернулись к довоенному уровню. По его словам, за последние 24 часа через пролив было перевезено не менее 20 миллионов баррелей нефти. В то же время полное восстановление нормальной работы займет еще несколько недель из-за необходимости разминирования акватории.

Рост поставок с Ближнего Востока, а также ожидаемое увеличение экспорта из Ирана после временного ослабления американских санкций привели к снижению цен на физические партии нефти по всему миру.

Достигнутое на прошлой неделе предварительное соглашение о прекращении войны между США, Израилем и Ираном, начавшейся 28 февраля, позволило возобновить движение судов через Ормузский пролив.

Аналитики Macquarie ожидают, что нефтяной рынок быстро вернется к довоенным уровням по мере адаптации логистических цепочек и полного возобновления работы Ормузского пролива.

Они прогнозируют, что в третьем квартале средняя цена на нефть марки Brent составит 67 долларов за баррель, а WTI – 62 доллара за баррель. Для сравнения: во втором квартале средние цены составляли 94 и 87 долларов соответственно.

В то же время запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились до самого низкого уровня с 1984 года, сообщило Управление энергетической информации США. Причиной стали высокий спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов и продажи нефти из государственного стратегического резерва. Однако рынки практически не отреагировали на эти данные, поскольку внимание трейдеров было сосредоточено прежде всего на ситуации вокруг Ормузского пролива.

Цены на нефть – последние новости

22 июня цены на нефть Brent снизились после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Тегеран заявил, что добился послаблений в отношении экспорта нефти и нефтехимической продукции, что ослабило опасения по поводу дефицита сырья на мировом рынке.

24 июня цены на нефть марки Brent упали более чем на 1% до самого низкого уровня за почти четыре месяца, поскольку все больше нефтяных танкеров готовились покинуть Ормузский пролив.

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