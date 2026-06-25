Организм не успеет отдохнуть: Украину ждут тропические ночи и сильная жара днём

В Украину наступают тропические ночи, когда температура не будет опускаться ниже +20°.

В Украину надвигается африканская жара. Температура повысится уже в ближайшие выходные. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

"Волна сильной жары из Западной Европы уже в выходные дойдет до нас. Масштабный антициклон, наполненный раскаленным африканским воздухом, о котором мы в последнее время только и говорим, сейчас обжигает 45-градусной жарой Францию, а следующие в очереди – Германия, Польша и запад Украины", – предупреждает синоптик.

Он пояснил, что к нам будет поступать африканский воздух, совершивший долгое путешествие через Западную и Северную Европу. За это время он частично утратит свою силу, смешается с более прохладными воздушными массами и станет "трансформированным". Именно поэтому в Украине ожидаются +34°...+36°, а не французские +45°.

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В ближайшие же дни, 25–27 июня, циклоны с северо-востока будут подкачивать порции свежего воздуха, благодаря чему ночью будет +15°...+17°, а днём +27°...+29°.

В День Конституции Украины, 28 июня, жара начнёт набирать обороты. По данным синоптика, ночью будет +16°...+18°, а днём +30°...+32°.

"По синоптическим расчетам, самыми жаркими днями мы прогнозируем 29–30 июня. Температура поднимется до +34°...+36°, а ночи будут тропическими – выше +20°", – говорит Постригань.

Он добавил, что в конце июня световой день еще длинный, а ночь – короткая. Поэтому после захода солнца воздух будет остывать неохотно. В таких условиях организм не успеет полноценно отдохнуть от жары.

По его данным, в начале июля в Украине продолжится жаркая и засушливая погода.

Сильная жара в Украине

О том, что в ближайшие дни в Украине станет очень жарко, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По её данным, самая сильная жара в Украине ожидается 28–30 июня. В эти дни температура поднимется до +31…+35 градусов, местами до +35…+37.

Она подчеркнула, что первыми в Украине жару почувствуют жители западных областей, но практически повсеместно к выходным жара усилится.

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