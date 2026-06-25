Пилот США, летавший на F/A-18, F-16, F-22 и F-35, назвал самый лучший истребитель

Пилот рассказал, чем ему запомнился каждый из самолетов.

Пилот США Дэйв Берке, который за свою карьеру летал на четырех самых совершенных истребителях, когда-либо находившихся на вооружении американской армии, поделился своим опытом и рассказал, какой из самолетов впечатлил его больше всего.

Как пишет Business Insider, за свою 23-летнюю карьеру в качестве пилота истребителя Корпуса морской пехоты Берке пилотировал F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35B Lightning II, и, по его оценкам, налетал около 3000 часов.

"Я почти уверен, что никто больше не летал на всех этих четырех самолетах", – сказал он.

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Берке сказал, что люди часто спрашивают его, какой истребитель был его любимым. Он отметил, что каждый самолет был хорош по-своему, но один выделяется среди остальных.

"Короткий и простой ответ: F-22 Raptor – это уникальный самолет. Управлять им было потрясающе, и ему действительно нет равных в мире, где он эксплуатируется", - рассказал пилот.

Чем ему запомнился каждый из четырех истребителей

Он добавил, что F/A-18 был его первым боевым истребителем и самолетом, на котором он летал чаще всего. Он назвал его своей "первой любовью", высоко оценив его универсальность как истребителя и штурмовика, способного выполнять почти все задачи из арсенала ВМС и Корпуса морской пехоты.

F-16, на котором он начал летать в качестве инструктора TOPGUN, предлагал большую мощность и характеристики, чем Hornet, и в конечном итоге помог ему пройти отбор в программу обмена, для полетов на истребителе F-22 Raptor ВВС.

Тем временем F-35 полностью изменил его представление о воздушном бою. Вместо того чтобы делать акцент на скорости или маневренности, сила этого самолета заключается в его способности собирать, объединять и обмениваться информацией. Полеты на F-35 убедили Берке в том, что будущая война будет определяться информационным превосходством и ситуационной осведомленностью.

Тем не менее, из всех четырех самолетов F-22 произвел на него наибольшее впечатление. Он описал Raptor как реактивный самолет, которому "нет равных", указав на его скорость, малозаметность, двигатели с управляемым вектором тяги и способность выполнять маневры, которые, казалось, "бросали вызов законам физики".

F-22 - совершенно другая машина

Берке отчётливо помнит свой первый полёт на F-22.

"То, как он ощущался, как он звучал, как он двигался, было совершенно очевидно, что это не похоже ни на что, на чём я когда-либо летал. Я влюбился в этот самолёт с того момента, как сел в него", - поделился пилот.

Больше всего его впечатлила маневренность самолёта. Берке описывал выполнение манёвров, которые были бы невозможны на F/A-18 или F-16.

Самолет сочетает в себе эту маневренность с малозаметностью, мощными датчиками и необычайной скоростью. По словам Берке, в результате получается истребитель, который по ощущениям принципиально отличается от всего, что было до него.

"Как только вы это почувствуете, вы действительно поймете, что это совершенно другая машина, непохожая ни на что, на чем я когда-либо летал до или после. Нет ничего подоного Raptor", - сказал он.

Ранее УНИАН рассказывал, что хотя F-22 Raptor считается одним из самых совершенных боевых самолетов в истории – но США остановили его производство после выпуска всего 187 машин. Основным аргументом стала стоимость программы.

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