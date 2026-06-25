NASA зафиксировало гигантскую волну в Тихом океане: приближается мощная аномалия

Ученые предупреждают, что новый Эль-Ниньо может оказаться более мощным, чем прогнозировалось ранее.

Ученые NASA зафиксировали в Тихом океане огромную волну теплой воды, которая свидетельствует о стремительном формировании нового мощного явления Эль-Ниньо. Исследователи предупреждают, что климатический феномен этого года может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений, пишет портал Digi24.

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich обнаружил так называемую волну Кельвина – масштабную массу теплой воды, простирающуюся на сотни километров вдоль экватора. Из-за нагрева воды уровень океана в отдельных районах уже поднялся более чем на 15 сантиметров выше нормы.

По словам специалистов, волны Кельвина возникают из-за ослабления пассатов в западной части Тихого океана. В результате теплая вода перемещается на восток, скапливается у побережья Южной Америки и блокирует подъем холодных глубинных вод.

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Новая волна была зафиксирована 8 июня. Данные спутника подтвердили, что поверхность океана нагревается чрезвычайно быстрыми темпами. Именно поэтому ученые официально объявили о начале нового эпизода Эль-Ниньо.

Специалисты отмечают, что нынешние условия очень напоминают ситуацию 1997 года, когда произошел один из самых разрушительных и мощных эпизодов Эль-Ниньо в современной истории.

"Пока что похоже, что это будет очень крупное явление, даже более сильное, чем я предполагала еще на прошлой неделе. Но нам нужно больше наблюдений, чтобы понять, как именно оно будет развиваться", – заявила исследовательница Лаборатории реактивного движения NASA Северин Фурнье.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо – это естественный климатический цикл, который существенно влияет на погодные условия в разных частях мира. Обычно он приносит более обильные осадки на западное побережье Южной Америки и юго-запад США, одновременно вызывая засухи в некоторых районах Азии и Океании.

Предыдущий эпизод Эль-Ниньо, который длился с середины 2023 года до весны 2024 года, стал одним из факторов рекордного глобального потепления. Именно тогда 2024 год был признан самым теплым за всю историю наблюдений.

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