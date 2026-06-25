Всего два слова: Трамп резко перебил Рютте в Овальном кабинете, – NYP

Рютте пытался убедить президента США в том, что Европа поддерживала Вашингтон во время войны с Ираном, но Трамп отреагировал резко.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время встречи в Овальном кабинете. Во время обсуждения войны с Ираном глава Альянса пытался убедить американского лидера, что европейские союзники поддерживают Соединенные Штаты, однако получил краткий и жесткий ответ, пишет New York Post.

Рютте начал встречу с похвалы действий Трампа в отношении Ирана и увеличения оборонных расходов стран НАТО. Он заявил, что президент США взял на себя роль "лидера свободного мира" и внес важный вклад в сдерживание иранской ядерной программы.

После этого генсек НАТО затронул тему поддержки Вашингтона со стороны европейских союзников во время конфликта с Ираном.

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"Я знаю, что ведутся дебаты о том, достаточно ли вас поддерживали ваши союзники в Европе", – сказал Рютте.

На это Трамп мгновенно ответил:

"Не поддерживали".

После краткой реплики президента Рютте попытался убедить его, что помощь всё же была существенной. По словам генерального секретаря НАТО, во время войны тысячи американских самолётов совершали вылеты с европейских баз, а большинство союзников оставались на стороне США.

Впрочем, Трамп не согласился с такой оценкой. Он заявил, что был разочарован позицией ряда европейских государств, в частности Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании. По его словам, некоторые страны отказывались предоставлять доступ к военным базам или затягивали принятие соответствующих решений, тогда как другие открыто критиковали действия Вашингтона.

Чтобы сменить тон разговора, Рютте представил Трампу специальные графики под названиями "Триллион Трампа" и "Эффект Трампа 47", которые демонстрировали рост оборонных расходов Канады и европейских союзников. Однако даже это не изменило позицию американского президента.

"У нас самая мощная армия в мире. Нам не нужны их деньги. Я просто хочу лояльности", – подчеркнул Трамп.

В то же время он сообщил, что планирует посетить предстоящий саммит НАТО в Турции из уважения к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, а также отдельно положительно отозвался о позиции Польши.

Трамп и НАТО – главные новости

Напомним, в апреле Трамп заявил, что его призыв к странам НАТО присоединиться к операции против Ирана якобы был "тестом" для Альянса. Американский лидер подчеркнул, что не нуждался в их участии и даже не пытался убедить союзников после отказа. В то же время Трамп назвал НАТО "бумажным тигром", заявив, что у альянса нет реальной силы и что российский лидер Владимир Путин его совсем не боится.

В то же время аналитики считают, что угрозы Трампа о выходе страны из НАТО – лишь пустая болтовня, поскольку у него нет такой возможности в принципе.

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