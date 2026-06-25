Лукашенко сопротивляется Кремлю и не дает втянуть Беларусь в войну против Украины, - ISW

Кремль требует разрешить запуск дронов с беларусской территории и расширить фронт.

После предупреждения президента Украины Владимира Зеленского вдоль беларусско-украинской границы прекратили работу ретрансляторы, которые позволяли оккупантам запускать БПЛА на большие расстояния вглубь западных областей. Но пока неизвестно, полностью ли Беларусь демонтировала их или лишь временно приостановила их использование.

Тем не менее, Кремль усиливает давление на "президента" Беларуси Александра Лукашенко с целью расширить беларусское участие в войне России против Украины, говорится отчете американский Институт изучения войны (ISW). Но беларусский диктатор продолжает сопротивляться требованиям России, стараясь при этом сохранить ее расположение.

В частности, Москва добивается разрешения активнее использовать Беларусь в военных усилиях против Украины. В частности, чтобы российские оккупанты могли запускать дроны против Украины с беларусской территории и расширить линию фронта на запад, вынудив Украину перебросить войска с передовой к беларусско-украинской границе.

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Бывший офицер российской разведки, осведомлённый о ситуации, заявил, что Кремль угрожает прекратить финансовую поддержку Беларуси в случае неповиновения. Кремль продолжает позиционировать Украину как угрозу для Беларуси.

Лукашенко балансирует

В отчете также говорится, что сообщение Зеленского о том, что Беларусь фактически отреагировала на его ультиматум положительно, отключив ретрансляторы, свидетельствует о том, что Лукашенко продолжает уклоняться от полного вовлечения Беларуси в военную авантюру Кремля.

Минск вместо этого пытается балансировать между сохранением российской поддержки и тем, что остается от деградировавшего беларусского суверенитета.

С 2022 года Лукашенко противится тому, чтобы Россия задействовала беларусские вооруженные силы в поддержку российских операций на Украине или проводила масштабный набор беларусов в российскую армию. Лукашенко и другие высокопоставленные беларусские чиновники заметно избегают принятия кремлевской риторики, изображающей Украину угрозой для Беларуси.

Лукашенко продолжает затягивать и уклоняться от усиленных попыток Кремля втянуть Беларусь в войну против Украины, сохраняя при этом относительно нейтральную риторику в отношении Украины, подытожили аналитики.

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Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь приступила к проведению мобилизационных учений. В ходе мероприятий сотрудники военкоматов обновляют учетные документы и уточняют личные данные. Всего планируется охватить около двух тысяч жителей района. Этот процесс будет длиться до 2 июля.

Кроме того, мы также рассказывали, что Лавров цинично обвинил Украину в попытке втянуть Беларусь в войну. Глава МИД РФ назвал "хамским" заявление Зеленского о ретрансляторах. По его словам, президент Украины якобы пытается навести порядок на территории суверенного государства.

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