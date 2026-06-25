В ближайшие месяцы возможно прекращение огня в Украине, но есть нюанс, - экспрезидент Польши

По словам политика, о подлинном и справедливом мире с нынешним руководством РФ пока не может быть и речи.

В ближайшие месяцы можно ожидать возможного прекращения огня на фронте, однако это не будет настоящим миром. Такое мнение высказал бывший президент Польши Александр Квасьневский во время YES Dinner Discussion, передают "Новини.LIVE".

По его словам, украинские атаки изменили восприятие войны в России, а жители Москвы и Петербурга поняли, что конфликт представляет реальную опасность и для них.

Квасьневский считает, что в ближайшие месяцы стороны могут приблизиться к определенному прекращению огня. Однако о настоящем и справедливом мире с нынешним руководством РФ пока речь не идет.

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"Сейчас мы видим не тишину перед бурей, а бурю перед тишиной", - заявил политик.

Он предупредил, что пауза в боевых действиях может принести успех России, если она воспользуется ею для перегруппировки войск, увеличения производства оружия и подготовки северокорейских солдат.

Поэтому, по мнению Квасневского, Украина и ее партнеры должны уже сейчас подготовить конкретные проекты поддержки, инвестиций, восстановления и сотрудничества.

"Если наступит прекращение огня, мы не сможем сказать: "Хорошо, теперь начнем готовиться". Будет уже слишком поздно", - подчеркнул бывший президент Польши.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее CNN писал, что россияне рвутся в Константиновку, чтобы продемонстрировать "успех" на фоне ударов ВСУ. В частности, аналитики из Института изучения войны отметили, что части города перешли в "серую зону", которую никто не контролирует.

В то же время украинские военные заявляют, что, хотя ситуация в Константиновке и ухудшается, она по-прежнему находится под контролем, а продвижение РФ происходит очень медленно.

В свою очередь полковник ВСУ Владислав Волошин заявил, что оккупанты начали вводить ограничения на использование артиллерийских снарядов. По его словам, оккупанты начали вводить ограничения на использование артиллерийских снарядов.

"Наши удары по вражеской логистике заставили противника искать альтернативные пути снабжения. А это требует времени, средств и людей. Поэтому им приходится перебрасывать часть войск с фронта для налаживания логистики. Кроме того, противнику приходится вводить ограничения на применение боеприпасов", - отметил Волошин.

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