Общий рейтинг городов за 2025 год отражает тенденцию, которая с 2000 года наблюдается все чаще.

Солнце, морской бриз, уравновешивающий чрезмерную жару и холод, отсутствие африканской жары делают Анкону итальянским городом, в котором с точки зрения погоды жить наиболее комфортно. Об этом пишетHotNews со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA.

Сразу за Анконой в рейтинге следуют четыре города юга Италии, а именно Бари, Вибо-Валентия, Бриндизи и Трапани.

В то же время худшие показатели демонстрируют крупные города и города севера, особенно те, которые находятся на Поли Поду.

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Повышение температур делает города на побережье Италии всё более привлекательными

"Общий рейтинг за 2025 год отражает тенденцию, которая с 2000 года наблюдается всё чаще: лучший климат в Италии - в прибрежных городах, от Лигурии до всего Адриатического побережья и Больших островов. В связи с глобальным потеплением 8 000 км итальянского побережья становятся убежищем от жары, хотя летние ночи становятся все более душными даже на море", - сообщил агентству ANSA Лоренцо Тедичи, метеоролог, ответственный за связи со СМИ на сайте iLMeteo.it.

Как пишет издание, индекс климатической пригодности оценивает климатический комфорт Италии на основе 17 параметров - от заморозков до тепловых волн, путем сбора и анализа более 400 млн метеорологических данных по итальянским городам, являющимся административными центрами провинций.

"В последние годы Индекс климатической устойчивости акцентировал внимание на центральной теме: все большем влиянии, которое климат оказывает на наше общество. Более чем когда-либо ранее прогнозирование погоды и анализ климатических изменений означают также лучшее понимание динамики, которой подвергаются люди и территории", - заявил Эмануэле Колли, администратор iLMeteo.it.

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