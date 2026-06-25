Где в Украине самая маленькая и самая большая средняя пенсия: ответ Пенсионного фонда

Пенсионные выплаты в Украине постепенно растут.

Киев остается лидером среди регионов Украины по уровню средней пенсии, тогда как самые низкие выплаты получают жители Тернопольской области. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, предоставленные в ответ на запрос РБК-Украина.

По состоянию на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии в Украине составлял 7 236,49 гривни. Самый высокий показатель зафиксирован в столице, где средняя пенсионная выплата достигла 9 863,73 гривни. В то же время самая низкая средняя пенсия среди всех регионов страны зафиксирована в Тернопольской области – 5 612,46 гривни.

В Пенсионном фонде также отмечают, что средний размер пенсионных выплат в Украине демонстрирует положительную динамику. Для сравнения: в начале года – по состоянию на 1 января 2026 года – средняя пенсия в Тернопольской области составляла 5 062,66 гривни, а в Киеве – 8 981,20 гривни.

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Пенсия в Украине – последние новости

Кабинет министров предусмотрел поэтапное повышение минимальной пенсии в Украинев течение ближайших трех лет. Согласно планам правительства, минимальная пенсия будет расти следующим образом: в 2027 году – до 2878 гривень; в 2028 году – до 3134 гривень; в 2029 году – до 3357 гривень. Таким образом, за три года минимальная пенсия должна вырасти на 762 гривни по сравнению с нынешним уровнем.

В то же время некоторые категории пенсионеров имеют право на доплату к пенсии. Речь идет о доплате по возрасту. Её начинают начислять с момента достижения получателем соответствующего возраста – 70, 75 или 80 лет. На неё могут рассчитывать даже пенсионеры с небольшим стажем или те, кто до сих пор работает.

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