Рок-песня 1977 года, которую запрещали на радио, остается классикой спустя 49 лет

Почти 50 лет спустя она считается одной из важнейших песен британского панка.

В 1977 году The Clash выпустили песню, которая немедленно вызвала споры. "White Riot" – дебютный сингл панк-группы – встретил сопротивление ряда радиостанций, отказавшихся его ставить из-за провокационного названия и опасений, что послание песни может быть неверно истолковано.

Почти 50 лет спустя она повсеместно признана одной из определяющих записей британского панк-движения, пишет Parade.

Ее смысл часто понимали превратно. Написанная Джо Страммером и Миком Джонсом, "White Riot" была вдохновлена беспорядками на карнавале в Ноттинг-Хилле в Лондоне в 1976 году. Страммер своими глазами видел, как темнокожая молодежь противостоит полиции, тогда как многие белые рабочие парни оставались в стороне.

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Вместо того чтобы разжигать расовую рознь, песня призывала недовольную белую молодёжь к большей политической активности и борьбе с социальным неравенством, с которым та сталкивалась.

"Все, что мы говорим о [темнокожих], – это то, что у них есть свои проблемы и они готовы с ними разбираться. А белые просто не готовы – им слишком комфортно", – рассказывал Страммер.

Вышедшая как ведущий сингл с дебютного одноимённого альбома The Clash, "White Riot" познакомила слушателей с сырым сплавом панк-энергии и политического высказывания. Хотя сингл занял лишь нижние строчки британских чартов, он быстро утвердил The Clash как один из ведущих голосов нарождающейся панк-сцены – наряду с группами вроде Sex Pistols и The Damned.

Скандал лишь поднял песню выше

Пока одни радиовещатели отказывались ставить "White Riot" из-за названия, многие критики и поклонники со временем поняли истинный смысл песни. Со временем она стала одной из самых обсуждаемых записей The Clash, наглядно демонстрируя готовность группы затрагивать сложные социальные темы через музыку и не уходить от неудобных разговоров.

The Clash впоследствии вышли далеко за рамки панка, вплетя в свои программные альбомы – в том числе London Calling и Combat Rock – регги, ска, дабл, фанк и рокабилли. Тем не менее "White Riot" остаётся ключевой главой в истории группы, воплощая срочность и бунтарский дух, которые впервые обратили на неё внимание всей страны.

Почти 50 лет спустя "White Riot" по-прежнему остаётся одной из самых влиятельных песен панк-рока.

"Я никогда не сдамся, – заявлял Страммер в интервью Punk Magazine. – Иногда такое желание появляется, но мысли о капитуляции у меня никогда не было. Даже в тёмные времена. Что-то происходило – маленькая искра, которая не давала мне сойти с ума. Не будь её, я бы погрузился в жалость к себе и уныние – но кровь матери не позволит мне сдаться".

То, что началось как скандальный дебютный сингл, в итоге стало непреходящим напоминанием о том, что The Clash не боялись бросать вызов устоям – даже ценой непонимания.

Ранее УНИАН сообщал, что один рок-хит 1994 года внезапно снова стал популярным. В частности, на Spotify у него 1 млрд прослушиваний.

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