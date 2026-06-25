Вышел новый трейлер сиквела 'Практической магии' с Сандрой Буллок и Николь Кидман (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 10 сентября 2026 года.

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер романтической фэнтези-комедии "Практическая магия 2" (Practical Magic 2), которая станет сиквелом популярного фильма 90-х.

События будут происходить почти через три десятилетия после финала первой части. Сестры-ведьмы Салли и Джиллиан Оуэнс вновь попытаются разорвать страшное семейное проклятие, согласно которому все мужчины, которых любят женщины из их рода, гибнут ужасной смертью, когда любовь следующего поколения оказывается под угрозой.

К главным ролям в картине вернулись звезды "Практической магии" 1998 года Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвиль", "Хорошая плохая девочка", сериалы"Большая маленькая ложь", "Идеальная пара") и Сандра Буллок ("Скорость", "Мисс Конгениальность", "Признание", "Невидимая сторона", "Птичий короб", "Гравитация", "Восемь подруг Оушена").

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Между тем, Дайан Уист ("Пурпурная роза Каира", "Эдвард Руки-ножницы", "Пули над Бродвеем", "Аферистка") и Стокард Ченнинг ("Бриолин", "Клуб первых жен", "Там, где сердце") повторили роли их тетушек Бриджит и Фрэнсис.

Среди новых имен в касте – Ли Пейс ("Стражи Галактики", франшиза "Хоббит", сериал "Фундация"), Джои Кинг ("Скоростной поезд", "Будка поцелуев"), Мэйзи Уильямс ("Новые мутанты", сериалы "Игра престолов", "Пистол"), Шоло Маридуэнья ("Синий жук", сериал "Кобра Кай") и другие.

Сняла сиквел оскароносная датская режиссер Сюзанна Бир ("Месть", "Птичий короб", сериалы "Ночной администратор", "Идеальная пара").

В украинский прокат фильм выйдет 10 сентября 2026 года.

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