Аксессуар, который еще недавно ассоциировался только с походом на рынок, неожиданно стал изюминкой этого лета.

Ни один летний сезон не обходится без аксессуаров из натуральных материалов, и в 2026 году дизайнеры уделили особое внимание вязаным сумкам. Они вновь вернулись в моду за счет эстетики ручной работы и современной направленности на "естественность". О том, какие сумки сейчас в тренде и как их подобрать к образу, пишут эксперты из Vogue.

Модные сумки 2026 - фото популярных моделей

Вязаные сумки с фактурными узорами, вышивкой и разными декоративными деталями стали одной из главных модных находок этого лета. Все больше брендов делают ставку на ручную работу как альтернативу коже и синтетике, а интерес к ремесленным техникам становится заметен даже в массовой моде.

Многие такие сумки - женские, хотя с виду они вполне универсальны. И тем не менее главное преимущество всех их заключается именно в уникальности: каждое изделие отличается плотностью вязки, узором и сочетанием цветов, поэтому даже похожие модели никогда не выглядят одинаково. Именно эта неповторимость и делает вязаные сумки особенно привлекательными.

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Белые сумки

Особенно актуальны сумки в белом цвете. Они напоминают изделия ручной работы прошлых десятилетий, но благодаря современным формам выглядят свежо и стильно. Такие аксессуары добавляют образу легкости и романтичности, а также одинаково хорошо сочетаются как с воздушными платьями, так и с повседневной одеждой.

Сумки в натуральных цветах

Не менее популярны модели в натуральных оттенках – бежевом, песочном, молочном и цвете экрю. Сумки из рафии, хлопка или льняной пряжи гармонично дополняют образы в светлой гамме, а также отлично сочетаются с денимом. Именно такие оттенки чаще всего выбирают европейские модные дома.

Какие сумки в моде 2026 - фото и описания моделей

В целом, возвращение вязаных сумок во многом связано с новым витком популярности эстетики бохо. Вместе с ней в моду вновь вошли расслабленные силуэты, натуральные ткани и аксессуары с легким винтажным настроением. При этом если посмотреть на то, какие сумки сейчас в моде, становится очевидно - вязаные вещи давно перестали быть исключительно пляжным аксессуаром и сегодня легко вписываются в повседневный городской гардероб.

Черные сумки

А вот какие сумки в тренде 2026 года стали неожиданностью для дизайнеров, так это черные, которые, казалось бы, выглядят не совсем традиционно для вязаных вещей.

Тем не менее темный цвет делает фактурное плетение более изысканным и позволяет использовать аксессуар не только днем, но и вечером. Такие модели особенно понравятся поклонницам минимализма.

Цветные сумки

В то же время любителям ярких образов дизайнеры предлагают разноцветные сумки – от насыщенного оранжевого и бирюзового до моделей в технике пэчворк. Они способны стать главным акцентом летнего наряда и идеально подходят для отдыха, фестивалей и прогулок у моря.

В итоге, учитывая, какие сумки модные в 2026 году, идея о том, что самые актуальные тенденции рождаются из переосмысления прошлого, кажется вполне актуальной.

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