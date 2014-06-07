В Херсонской области на взятке задержали двух высокопоставленных милиционеров

Правоохранители Херсонщины задокументировали факт получения неправомерной выгоды начальником Управления уголовного розыска областной милиции и его заместителем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины - руководителя аппарата Сергея Чеботаря.

Милиционеры требовали и получили деньги от человека за непривлечение его к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

По словам Чеботаря, МВД во исполнение указания министра по противодействию коррупции продолжает очищать свои ряды от тех, кто переступил черту Закона. Этот факт был задокументирован сотрудниками службы внутренней безопасности МВД совместно с представителями прокуратуры и СБУ.

Правоохранителями начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного Кодекса Украины (Получение неправомерной выгоды). Продолжаются следственные действия.

По сообщению источника в правоохранительных органах области, документирование факта получения высокопоставленными работниками УМВД крупной взятки, происходило сегодня, 7 июня, в Херсонском облуправлении милиции.

Читайте такжеВ Одессе участковый погорел на взятке В частности, речь идет о сумме в 25 тыс долл, которая якобы предназначалась в качестве взятки для начальника облуправления уголовного розыска и начальника отдела по расследованию убийств этого же управления.

Источник информации не назвал фамилии подозреваемых, но указанные должности в облУМВД занимают Сергей Деров и Сергей Курдилов соответственно.