В Межигорье из воды выловили документы о взятках и других расходах

Документы были найдены в воде у причала. Часть документов пытались сжечь, а когда поняли, что они не успевают сгореть, документы просто бросили в воду, сообщает ТСН.

Среди них много документации, связанной с фирмой "Танталит", датированной 2006-2010 годом, в которой содержится информация о расходах на строительство "Межигорья". Например, есть один документ, в котором в графе расходов даже значится "взятка за тендер" в размере 32 тысячи 580 гривен.

Также среди документов много "служебных записок" о проведении оплаты за покупку различных предметов для строительства и отделки Межигорье. Например, есть служебная записка об оплате 54 164,10 евро за ворота ангара для вертолетной площадки, привезенные из Германии. Также документы, в которых содержатся данные о стоимости отделки резиденции.

Среди расходов в бюджете также указаны 6 тысяч гривен на содержание собак, корм для птиц и зверей - 4500, а на какие-то информационные таблички - 85 280 гривен. Кроме того, есть документы о расходах в резиденции президента Сухолучье. Так например только на один из объектов Сухолучья - "Территория акация" было затрачено более 11 миллионов гривен с каменными садами за полмиллиона и мебелью стоимостью свыше двух миллионов.

Также среди документов есть много бухгалтерских проводок. Одна из них на сумму 10 миллионов гривен девелоперской компании АВК, которая также упоминается во многих документах, от имени благотворительного фонда "Возрождение Украины". Отметим, сейчас оцифрована только небольшая часть документов.

Как сообщалось ранее, начиная с субботы, "Межигорье" стало открытым для всех желающих. Целый день поток людей ехал к резиденции, которую уже окрестили "музеем украинской коррупции".