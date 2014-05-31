В Кировограде милиционера, виновного в смертельном ДТП, взяли под стражу в зале суда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Ленинским районным судом Кировограда избрана мера пресечения оперуполномоченному сектора уголовного розыска, который, управляя автомобилем, допустил столкновение с маршрутным такси, в результате чего погибли двое человек.

Читайте такжеВ Черновицкой области перевернулся грузовик с военными Нацгвардии, есть пострадавшие

По ходатайству следователя прокурора правоохранителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Указанное лицо взято под стражу в зале суда.

Прокуратура считает решение суда законным и обоснованным.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Кировограде в результате столкновения маршрутного такси «Газель» и легкового автомобиля марки «БМВ - 316» погибли двое пассажиров микроавтобуса получили травмы водитель и пассажир легкового автомобиля.

В автомобиле «БМВ - 316» находились двое сотрудников милиции.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.