Cиловики готовы помочь жителям Донбасса выехать из зоны проведения АТО

Украинские силовики готовы обеспечить беспрепятственный выезд жителей из зоны, где проводят АТО.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

"Центр АТО сообщает, что украинские силовики готовы обеспечить беспрепятственный выезд жителей из зоны военных действий боевиков без угрозы для жизни", - сказано в заявлении.

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Кроме того, в связи с возможными провокациями со стороны террористов руководство АТО просит мирное население быть предельно осторожными и внимательными.

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"Для организации безопасного выезда гражданского населения просим связываться с центром АТО по телефону: 044-503-05-21. Конфиденциальность и безопасность гарантируется", - добавляют в штабе.