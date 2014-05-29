Выдача шенгенских виз украинцам в 2013 году возросла вдвое

Как сообщили в представительстве Европейского союза в Украине, общее количество выданных виз (как многократных, так и краткосрочных типа С) возросло почти вдвое по сравнению с 2010 годом (1 млн 198 тыс. 876 виз и 2 млн 133 тыс. 336 виз в 2013 году) . «Количество выданных многократных виз, которые так часто обсуждаются, также значительно увеличилось (в 2 раза), а их доля в общем количестве выданных виз возросла с 28,9% в 2010 году, до 39% в 2013 году», - отметили в представительстве ЕС.

Читайте такжеПосольство Чехии будет выдавать украинцам многоразовые шенгенские визы

Еще одна позитивная тенденция наблюдается в количестве отказов, подчеркивается в сообщении - процент тех, кому отказали в предоставлении шенгенской визы, упал с 3,83% в 2010 году, до 1,7% в 2013 году.

При этом в представительстве ЕС отметили, что улучшению в предоставлении шенгенских виз способствовало вступление в силу 1 июля 2013 года соглашений по либерализации визового режима.