Украина завершила первую фазу подготовки к безвизовому режиму с ЕС - Еврокомиссия

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, комиссия пришла к выводу, что Украина создала все необходимые законодательные, политические и институциональные рамки, достигнув соответствия требованиям первой фазы визового диалога.

«Поэтому можно начинать вторую фазу, в рамках которой Европейская Комиссия будет проверять выполнение всех этих правил», - говорится в документе.

В сообщении отмечается, что «это решение является еще одним важным достижением в контексте пакета поддержки, который Европейская Комиссия представила Украине 5 марта».

Президент Европейской Комиссии Жозе-Мануэл Баррозу, комментируя это событие отметил, что предложение перейти ко второй фазе является прежде всего «признанием важных законодательных реформ, которые были приняты в последние месяцы».

«Хотя впереди все еще остается важная работа, это уже конкретный сигнал власти и гражданам Украины, что в условиях упорной работы преимущества близкой ассоциации с ЕС являются реальными и ощутимыми для всех», - сказал Баррозу.

Еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальмстрем отметила, что после этого доклада «мы можем перейти ко второй фазе» выполнения Плана действий по визовой либерализации.

Читайте такжеТомбински не исключает введения безвизового режима для украинцев до конца текущего года Напомним , что со времени последнего доклада Европейской Комиссии , принятой в ноябре 2013 года, Украина приняла законы в сферах безопасности документов , защиты данных, борьбы против коррупции, устранение дискриминации , а также другие шаги для заполнения соответствующих пробелов.

После анализа этих реформ, в частности последнего пакета законодательных изменений и поправок, который Верховная Рада приняла 13 мая , а также толкования Высшего специализированного суда Украины по гражданским и уголовным делам, Еврокомиссия пришла к выводу, что «Украина выполнила остальные критерии первой стадии во всех сферах , касающихся Плана действий по визовой либерализации. В результате было заявлено о возможности перейти к оценке критериев в рамках второй фазы Плана действий», - отмечается в документе.

«Европейская Комиссия готова оказать помощь в выполнении законодательных, политических и институциональных рамок. Она надеется , что украинская власть выделит необходимые ресурсы для обеспечения надлежащего выполнения всех правил , в частности , касающихся дискриминации , где Комиссия ожидает полного завершения реформ по обеспечению защиты от дискриминации».

В Еврокомиссии напомнили, что План действий по визовой либерализации включает в себя два типа критериев: критерии первой фазы касаются общих рамок государственной политики (речь идет о законодательстве и институциях), которые ведут к критериям второй фазы , которые касаются эффективного и надежного выполнения соответствующих решений.

Диалог между ЕС и Украиной по визовой либерализации был начат 29 октября 2008, План действий по визовой либерализации был представлен Украиной 22 ноября 2010.