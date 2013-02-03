Словакия потеплела к украинцам и начала выдавать больше шенгенских мультивиз

Словакия пошла навстречу украинцам и с января начала выдавать не одноразовые, а долгосрочные шенгенские визы.

Как следствие - количество виз, выданных диппредставительствами Словакии в Киеве и Ужгороде, резко возросло, пишет ZN.UA

В течение января словацкие дипломаты выдали украинцам 6 тыс. виз, это почти вдвое больше, чем в декабре.

Словакия существенно расширила количество категорий граждан, которые могут претендовать на мультивизу, включив в перечень бизнес-поездки и туризм.

Согласно правилам, если человек еще ни разу не был в стране, где действует Шенгенское соглашение, он получит визу на срок от шести месяцев до двух лет. Если же он уже имел "шенген", то может рассчитывать на мультивизу сроком от двух до пяти лет.

"Если у человека уже была виза, и он ее использовал в рамках закона, то есть, если у него была туристическая виза и он действительно был там, где заявлял, и вовремя вернулся, - то можем ему дать визу на 5 лет", - пояснила генконсул Словакии в Ужгороде Янка Бурианова.

Словацкие дипломаты убеждают, что им также выгодно такое упрощение: за месяц действия новых правил, туроператоры и владельцы отелей Словакии уже почувствовали приток украинских туристов.

Как известно, Украина добивается введения безвизового режима с Евросоюзом. Соглашение о завершении первого этапа переговоров по данному вопросу может быть подписано на саммите Украина-ЕС 25 февраля.

Киев неоднократно выражал обеспокоенность нарушениями при выдаче виз украинцам некоторыми странами ЕС. По этому поводу в октябре в Евросоюзе было начато расследование.

22 января комитет по иностранным делам Европарламента одобрил упрощение порядка оформления шенгенских виз для украинцев.