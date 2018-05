В Москве задержан известнейший криминальный авторитет Могилевич

В Москве вместе с владельцем сети магазинов "Арбат Престиж" Владимиром НЕКРАСОВЫМ задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен МОГИЛЕВИЧ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По этим данным, С.МОГИЛЕВИЧ и В.НЕКРАСОВ являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их тоже вместе, передает NEWS.ru.

Останкинский суд, который дал санкцию на арест В.НЕКРАСОВА, также санкционировал и арест С.МОГИЛЕВИЧА, отметил источник.

Как рассказала РИА "Новости" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна УСАЧЕВА, суд заключил под стражу консультанта компании "Эвергейт" Сергея ШНАЙДЕРА, 1946 года рождения. Это одно из имен С.МОГИЛЕВИЧА, отмечает NEWS.ru.

Ранее некоторые источники сообщали, что с В.НЕКРАСОВЫМ задержан еще один "известный бизнесмен" - выходец из Украины. Однако о масштабе деятельности этого бизнесмена никто не подозревал.

МОГИЛЕВИЧ-ШНАЙДЕР подозревается по части второй статьи 199 Уголовного кодекса РФ - "уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере". Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО "Арбат Престиж".

В.НЕКРАСОВ и С.ШНАЙДЕР были задержаны вечером 23 января у одного из международных торговых центров. По версии следствия, В.НЕКРАСОВ "в период с января 2005 года по декабрь 2006 года путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов организации на сумму 49 млн. 511 тыс. рублей». Как пояснил адвокат, в этот период В.НЕКРАСОВЫМ ежедневно совершалось огромное количество сделок. Следствие считает, что подозреваемый заключил сделки с поставщиками - компаниями-однодневками якобы в нарушение закона.

Как отмечает NEWS.ru., С.МОГИЛЕВИЧ известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".

Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. С.МОГИЛЕВИЧ несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является "ШНАЙДЕР".

С.МОГИЛЕВИЧ был объявлен ФБР в розыск. В США он обвинялся в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

С.МОГИЛЕВИЧУ 61 год, он из Киева. Согласно данным из ориентировки ФБР - курильщик, весит почти 136 кг. Получил диплом экономиста в Львовском университете. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке.

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн. долларов. В США С.МОГИЛЕВИЧА обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.

В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший С.МОГИЛЕВИЧУ, прошло 10 млрд. долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что С.МОГИЛЕВИЧ контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.