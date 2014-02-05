Во Львове презентовали политическую ледовую скульптуру "Я - капля в океане"

Произведение имеет целью приобщить как можно больше людей к общему процессу борьбы за гражданские свободы. Установленная скульптура состоит из двух главных элементов - перевернутой на сторону буквы Я, придавленной большой каплей из океана. Последняя, в свою очередь, состоит из множества маленьких капелек.