Во Львове презентовали политическую ледовую скульптуру "Я - капля в океане"
19:58, 05 февраля 2014Общество
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На львовском Евромайдане состоялась презентация ледовой скульптуры "Я - капля в океане"
Произведение имеет целью приобщить как можно больше людей к общему процессу борьбы за гражданские свободы. Установленная скульптура состоит из двух главных элементов - перевернутой на сторону буквы Я, придавленной большой каплей из океана. Последняя, в свою очередь, состоит из множества маленьких капелек.
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