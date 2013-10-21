Низкий рейтинг Moody`s спровоцировал распродажу украинских ценных бумаг - СМИ

Ключевым фактором для инвесторов, покупающих ценные бумаги украинских эмитентов, стало понижение во второй половине сентября рейтинговым агентством (РА) Moody`s Investors Service рейтинга еврооблигаций Украины до уровня Саа1.

Долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску. Одновременно эта кредитная оценка была помещена на пересмотр для возможного дополнительного понижения, сообщает Коммерсант-Украина.

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Это решение было обосновано ухудшением внешней ликвидности страны, что важно в условиях увеличения давления на валютные резервы, отсутствия соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) и осложнения отношений с Россией накануне подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Несмотря на то что аналитики агентства Moody`s опередили события и "включили" ожидания того, что может так и не произойти, инвесторы достаточно резко отреагировали на понижение оценки.

"Рейтинги двух других агентств — Fitch и Standard & Poor`s (S&P), которые теперь на две ступени выше, не изменились, а комментарии их аналитиков указывают на то, что они не намерены следовать за Moody`s, по крайней мере до тех пор, пока ситуация в Украине не ухудшится. Тем не менее негативная реакция инвесторов повысила страновые риски, увеличив тем самым стоимость заимствования для украинских заемщиков",— рассказывает главный аналитик блока "Финансовые рынки" Креди Агриколь Банка Александр Печерицын.

"Инвесторы не стали разбираться, какие новые факторы риска появились в Украине и почему другие агентства не отреагировали на эти же факторы соответствующим образом",— отметил Александр Печерицын. По его словам, вернуть страновые риски к прежнему уровню может влияние положительного события. "Таким событием может быть восстановление кредитования по программе МВФ",— уточнил эксперт. Однако и без этого соглашения рынок успокоился: к 17 октября индикатор CDS снизился до 926 пунктов, следуя за снижением доходности суверенных евробондов до 10-11%. Спреды корпоративных бумаг уменьшились до 15-16%.

Нарекания на работу "большой тройки" международных РА — Standard & Poor`s, Moody`s, Fitch — появляются регулярно, однако активизировались они после 2008 года. Тогда их обвинили в том, что они не только не предупредили о надвигающемся мировом финансовом кризисе, но и усугубили его, в 2011 году начали нагнетать обстановку вокруг долгового кризиса еврозоны, а в 2012 году — американского долгового кризиса.