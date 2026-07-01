46-летняя Витвицкая впервые рассказала, как неожиданно узнала о беременности

Ведущая призналась, что сделать тест на беременность ей подсказал чат GPT.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первенца, впервые откровенно рассказала о том, как неожиданно узнала о своей беременности.

"В декабре прошлого года у меня была септопластика, я выравнивала носовую перегородку, операция была под наркозом. У меня была очень длинная и сложная реабилитация. И тогда подумала, что у меня произошел сбой цикла из-за реакции на наркоз, на стресс. Реально была уверена, что просто организм дал сбой", - отметила она, передает kp.ua.

По словам ведущей, сделать тест на беременность ей подсказал чат GPT.

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"Сижу на работе, а меня начинает тошнить. В 15 часов я обычно иду поесть, потому что потом у меня вечерние эфиры, и чтобы вечером не нападать на холодильник, то всегда обедаю… Обед мне тогда не очень зашел, легче не стало. Начала переписываться с чатом GPT, описала свои симптомы, и он мне говорит: "Нужно сделать тест". Вечером мне совсем стало плохо. Начался классический токсикоз. А Алекса решил, что он каким-то странным образом все чувствовал, что я знаю, в чем причина, просто хочу ему сделать сюрприз на День влюбленных или на его день рождения 25 февраля. Но за тестом пошел. Так что, мы все вместе узнали. Сюрприз для него не получился, в отличие от меня", - поделилась Витвицкая.

Она также добавила, что токсикоз у нее был "просто ужасен":

"Соболезнование всем, кто его переживает, особенно, если это еще и более длительное время, чем было у меня. Это очень сложный период. В этот момент важна поддержка всех, кто рядом, потому что тебе ничего не хочется".

Напомним, ранее УНИАН писал, что 20 июня 46-летняя Витвицкая во второй раз вышла замуж.

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