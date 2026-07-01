Украина стала чувствовать себя на поле боя гораздо лучше, это признал и Трамп, - Рютте

Сейчас Украина чувствует себя гораздо лучше на поле боя и добивается больших успехов, в то время как россияне ежемесячно теряют 35 тысяч военнослужащих. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times.
"Прогресс, которого Россия достигала еще четыре-пять месяцев назад, сейчас значительно замедлился. Украина чувствует себя намного, намного лучше. Президент США также признал это на прошлой неделе в Белом доме", - сказал он.
Рютте отметил, что российского диктатора Владимира Путина "не вдохновляют" потери армии РФ и успехи Украины на поле боя. Он подчеркнул, что пока нет признаков того, что глава РФ хочет сесть за стол переговоров.
По словам генсека НАТО, Западу стоит больше поддерживать Украину и сделать так, чтобы она была максимально сильной к моменту начала переговоров.
"Но решать, хочет ли он прийти или нет, должен Путин", – добавил Рютте.
Также генсек НАТО заявил, что сейчас Россия представляет наибольшую угрозу для Альянса. Он отметил, что Москва продолжает тесно сотрудничать с Китаем, Ираном и Северной Кореей.
"Самая большая угроза, которая не дает мне спать по ночам – это Россия", - сказал Рютте.
Удары ВСУ по Москве выводят Путина из равновесия
Ранее The Atlantic писало, что за последние две недели Украина нанесла серию ударов беспилотниками по целям в глубине российской территории – в первую очередь в Москве и ее окрестностях. В издании отметили, что эти удары не только позорят российского диктатора Владимира Путина, но и выводят его из равновесия.
В издании подчеркнули, что, в частности, атака на Московский НПЗ 18 июня действовала на нескольких уровнях, чтобы "опозорить и подорвать позиции Путина". Атаки на московские нефтеперерабатывающие заводы также указывают на еще одну цель Украины: перекрыть доступ Путина к деньгам, необходимым ему для продолжения войны.