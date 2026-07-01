Украинским детям за рубежом становится всё труднее учиться онлайн в наших школах, - Лубинец

В ЕС предпринимаются попытки максимально быстрой социализации граждан Украины, отмечает омбудсмен.

За рубежом украинским детям становится все труднее изучать украинский язык и учиться в украинской школе онлайн. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.

"За последний год мы зафиксировали рост числа нарушений прав наших граждан. К сожалению, это, в том числе, касается украинских детей. Мы наблюдаем рост случаев буллинга в отношении украинских детей. Есть случаи, которые стали достоянием общественности. Есть много случаев, когда мы точно не показываем это публично, но мы всегда их расследуем", – сказал он.

По словам омбудсмена, на территории всех стран Европейского Союза предпринимаются попытки максимально ускорить процесс социализации граждан Украины. Лубинец сказал: это связано с тем, что детям перестают предоставлять возможность изучать украинский язык и учиться онлайн в украинских школах.

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Он пояснил, что занятия как в украинской школе онлайн, так и в школах на территории стран, где сейчас находятся украинские дети, проходят в первой половине дня.

"И была договоренность, чтобы украинским детям предоставлялась возможность онлайн присоединяться, пусть даже не каждый день, но присоединяться к онлайн-обучению в украинских школах. С начала 2025–2026 учебного года мы увидели, что детям за рубежом перестали предоставлять такую возможность. Сейчас звучит аргумент, что если вы хотите дополнительно изучать украинский язык, создавайте воскресные школы. Как правило, здесь большая благодарность нашей украинской диаспоре, которая помогает это делать, ищет финансирование. Но очень часто мы видим, что на это полностью не выделяется финансирование из государственных бюджетов этих стран", – рассказал уполномоченный.

Украинские беженцы за рубежом: последние новости

Как сообщал УНИАН, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти рассказал, какими способами в отдельных странах ЕС пытаются заставить украинских беженцев вернуться домой. По словам комиссара, он лично общался с украинцами во многих европейских странах и слышал много историй о так называемом "давлении".

Больше всего от финансового давления страдают именно пенсионеры и люди без достаточных средств – для них потеря поддержки становится серьезной проблемой. По словам комиссара, параллельно растет и враждебность по отношению к украинцам, хотя это явление не носит массовый характер.

По его мнению, причиной недовольства местных жителей могла стать слишком щедрая поддержка украинцев в начале полномасштабной войны. Впрочем, комиссар убежден, что ситуацию не стоит доводить до выселения людей, которые по-прежнему нуждаются в защите – особенно сейчас, когда российские атаки на гражданское население являются самыми интенсивными за всё время войны.

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