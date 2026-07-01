Почему клубника из магазина не такая ароматная: объяснение Комаровского

Яркий клубничный аромат, по словам врача, возникает благодаря сложной комбинации ароматических соединений в плоде.

Иногда клубника из супермаркета, несмотря на привлекательный вид, разочаровывает вкусом и почти не имеет аромата. Почему так происходит и от чего зависит качество ягоды, объяснил известный украинский врач Евгений Комаровский в своем Telegram-канале.

По словам Комаровского, утверждение о том, что раньше клубника была ароматнее, является не только проявлением ностальгии, ведь её запах – "очень хрупкая вещь".

"Настоящая клубника содержит более 360 летучих ароматических соединений: эфиры, терпены, фураны, альдегиды, спирты, ну, десятки других молекул. Именно они создают тот сложный сладкий запах, который мы мгновенно узнаем как клубнику. Причем это работает почти как оркестр. Ни одна отдельная молекула сама по себе не пахнет настоящей клубникой. Эффект возникает благодаря очень сложной комбинации веществ в микроскопических количествах", – пояснил врач.

Видео дня

Проблема современной промышленной клубники, как отмечает Комаровский, заключается в том, что в последние десятилетия селекцию в основном направляли не на аромат, а на размер, транспортабельность, привлекательный внешний вид, устойчивость к болезням и повреждениям, а также более длительный срок хранения.

"Ведь ягода, которая должна выдержать сбор, упаковку, хранение в холодильниках, многодневную транспортировку, а ещё и хорошо выглядеть на полке супермаркета, – это вообще другая биологическая задача, и за это приходится платить", – добавил он.

Как подчеркнул Комаровский, очень ароматная клубника обычно мягче, быстрее портится, хуже хранится и хуже переносит транспортировку. Поэтому промышленное сельское хозяйство во многом пошло на компромисс: менее ароматные, но более "удобные" сорта клубники.

"Ягода, способная сохранить свой привлекательный вид при транспортировке из Испании в Киев в январе, почти неизбежно теряет часть тех летучих соединений, которые и делают клубнику клубникой. Именно поэтому клубника, созревшая на солнце, и клубника, сорванная недозрелой для транспортировки, – это химически не совсем один и тот же продукт", – резюмировал врач.

Еще больше интересного о клубнике

Ранее УНИАН писал о том, как правильно хранить клубнику в домашних условиях, чтобы она оставалась свежей больше недели. Отмечалось, что при надлежащих условиях её свежесть можно сохранить на более длительный срок.

Также диетолог рассказала, сколько клубники можно есть в день. Она также пояснила, что клубника является ценным источником витамина C, витамина K и клетчатки. Она способствует выработке коллагена, поддерживает иммунную систему и положительно влияет на состояние кожи и сосудов.

Вас также могут заинтересовать новости: