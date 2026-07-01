Франция спустила на воду 'тихого охотника': что известно о новой подводной лодке

Франция ввела в строй новую атомную подводную лодку класса "Barracuda", которую считают одной из самых бесшумных и универсальных в Европе.

Франция официально пополнила свой флот четвертой атомной ударной подводной лодкой класса Barracuda. Новую подводную лодку "De Grasse", которую уже передали ВМС страны, аналитики называют важным этапом модернизации французских подводных сил и одной из самых мощных многоцелевых подводных лодок в Европе, пишет Indian Defence Review.

Подводную лодку передала французским ВМС компания Naval Group 24 июня. Это произошло всего через четыре месяца после завершения её первых морских испытаний.

"De Grasse" стала четвертой из шести атомных подводных лодок класса "Barracuda", которые должны заменить устаревшие подводные лодки класса "Rubis".

Видео дня

Первые три подводные лодки серии – Suffren, Duguay-Trouin и Tourville – уже введены в эксплуатацию. Еще две подводные лодки находятся на разных стадиях строительства, а завершить программу планируют до конца десятилетия.

Новую подводную лодку построили во французском Шербуре. Ее впервые вывели из строительного цеха в мае 2025 года, после чего в феврале 2026 года прошли доковые испытания, запуск ядерной энергетической установки и первый выход в море.

Чем особенна "De Grasse"

"De Grasse" имеет длину 99 метров и водоизмещение около 5200 тонн в погруженном состоянии. Его экипаж состоит из 65 моряков, а также он может перевозить подразделения сил специальных операций.

Подводная лодка оснащена тяжелыми торпедами F21, противокорабельными ракетами Exocet SM39, крылатыми ракетами для нанесения ударов по наземным целям, а также способна устанавливать морские мины.

Одной из главных особенностей "Barracuda" считается очень низкая акустическая заметность. Именно поэтому этот класс называют одним из самых тихих атомных подводных лодок, находящихся в настоящее время на вооружении.

Ядерная установка позволяет находиться в море большую часть года

Подводная лодка использует ядерный реактор, созданный на основе технологий, применяемых на французских стратегических подводных лодках и авианосце "Шарль де Голль".

По данным Naval Group, подводная лодка способна находиться в оперативной готовности более 270 дней в году, что значительно расширяет возможности Франции по патрулированию Атлантического и Средиземного морей.

Появление "Де Грасс" усиливает подводные возможности Франции на фоне растущей конкуренции между ведущими военно-морскими державами. По завершении программы "Barracuda" французский флот будет располагать шестью современными атомными ударными подводными лодками, способными выполнять широкий спектр задач – от охоты на вражеские подводные лодки до нанесения ударов по наземным целям и поддержки сил специальных операций.

Вас также могут заинтересовать новости: