Минфин и НБУ раскритиковали рейтинг Moody's по Украине

Об этом в ходе круглого стола заявили директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук и директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Нацбанка Александр Дубихвост.

По их словам, аналитики рейтингового агентства в своих оценках использовали некорректные цифры.

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Пахачук отметила, что Moody's строили прогноз, отталкиваясь от июньских показателей, а представитель НБУ удивился искаженными данными золотовалютных резервов.

«В пресс-релизе Moody's возникла непонятная цифра резервов НБУ. По состоянию на 1 сентября объем резервов составляет 21,6 млрд долларов. В пресс-релизе агентства – 19,7 млрд. То есть где-то по дороге потерялось 2 миллиарда долларов», - заметил Дубихвост.

Представитель Минфина также выразила недоумение тем, что агентство составляло прогноз без предварительного визита в Украину.

В связи с этим Пахачук отметила, что после снижения рейтингов Украины она провела телефонные переговоры со 112 (из 250-280 существующих) держателями еврооблигаций Украины, для предоставления им более точной информации и разъяснения неточностей в рейтинговых оценках.

Кроме того она обратила внимание на 5 международных инвестиционных банков и три хедж-фонда, которые, по ее словам, пытаются заработать на колебаниях котировок украинских еврооблигаций и заинтересованных в их нестабильности.

Пахачук также отметила, что для более эффективной коммуникации с рейтинговыми агентствами в Минфине будет создан сектор по работе с ними.

Как сообщало агентство, в конце сентября Moody's понизило рейтинг гособлигаций Украины с В3 до Саа1.