В центре Европы открылся 'Остров саун': чем он удивляет

Саунасаари стал первым комплексом на отдельном острове, полностью посвящённым традиционной культуре сауны.

В Хельсинки открылся уникальный остров, полностью посвященный финской традиции сауны, сообщает TimeOut.

"Хельсинки привлекает туристов многим – от стильного дизайнерского квартала до развитой кофейной культуры. Однако одной из самых уникальных особенностей столицы Финляндии остаются общественные сауны", – отмечают авторы.

Среди самых известных – Kotiharjun Sauna, где можно окунуться в атмосферу традиционной дровяной сауны. Любителям современного дизайна также стоит посетить Löyly – один из самых популярных современных банных комплексов города.

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Теперь в Хельсинки появилась еще одна необычная локация – целый остров, посвященный саунам. Новый комплекс под названием Saunasaari ("Остров саун") официально открылся 26 июня и уже принимает посетителей.

Архипелаг Хельсинки насчитывает более 300 островов, однако Saunasaari стал первым, полностью посвящённым традиционной финской культуре парилищ.

Что ждет посетителей

На острове оборудовано несколько отдельных саун. Среди них – традиционная дымовая сауна, которая является единственной в Хельсинки. Также для гостей работают две деревянные горячие купели (palju) с живописными видами на город.

После горячей сауны можно охладиться самым естественным способом – окунувшись в воды Балтийского моря.

Как добраться до острова

Остров можно арендовать для частных мероприятий, а также посетить в рамках специальной программы, сочетающей сауну и ужин. Добраться до Saunasaari можно на водном такси, которое отправляется с Рыночной площади Хельсинки (Market Square), или на собственной лодке.

Каждую пятницу и субботу до 8 августа водное такси забирает гостей в 17:00. После этого гостей ждут отдых в сауне и ужин в летнем ресторане RÖK, расположенном на острове. Возвращение в город запланировано на 21:00.

Гостям предлагают на выбор мясное или вегетарианское меню. Стоимость полной программы составляет 128 евро с человека, а если добираться самостоятельно, билет стоит 108 евро.

По желанию можно заказать винное сопровождение к ужину за 34 евро с человека. Аренда полотенца обойдется ещё в 10 евро, поэтому организаторы советуют взять с собой своё.

Туристический кризис в Румынии

Напомним, владельцы вилл и пансионатов в популярных туристических регионах Румынии массово отказываются от недвижимости. Это происходит из-за того, что количество туристов сократилось, а те, кто приезжает, выбирают объекты, предлагающие нечто большее, чем просто ночлег. По данным Национального института статистики, в населенных пунктах Бран и Моечу насчитывается более 1700 временно незанятых жилых объектов, которые используются в качестве домов для отдыха. Уже сейчас выставлены на продажу 62 дома, виллы, дачи и пансионаты.

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