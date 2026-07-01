Люди падают от жары, есть погибшие: пассажиры 'Укрзализныци' оказались 'в ловушке' в поездах

УЗ посоветовала пассажирам сообщать о неработающих кондиционерах и неоткрывающихся окнах проводникам или начальникам поездов.

Пассажиры "Укрзализныци" массово жалуются на нечеловеческие условия перевозки летом – когда кондиционеры не работают, а окна в вагонах не открываются, – и это при жаре свыше +35°C. Об этом свидетельствуют комментарии пользователей социальной сети Threads.

В некоторых случаях жара в вагонах непосредственно угрожает здоровью пассажиров. Некоторые пользователи сообщают даже о смертельных случаях.

"Интересно, понесет ли "Укрзализныця" ответственность за смерть двух человек за последние сутки в поезде, где в вагонах, на которые продаются билеты, должны быть кондиционеры?" – спрашивает пользовательница по имени Тала.

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"Друзья, никогда не покупайте билеты "Укрзализныци" летом… мою маму увезла скорая", – пишет, в свою очередь, Анастасия.

По её словам, во время поездки в вагоне было примерно +45°C.

"Всем, кто вчера выжил в поезде 094O (международный пассажирский рейс по маршруту Хелм – Харьков, – УНИАН). Это был опыт, которого не очень хотелось бы", – отмечает в Threads пользовательница Ольга.

Пребывание в поезде УЗ она назвала "неожиданными спа-процедурами".

Пассажиры просят "Укрзализницу" обратить внимание на проблему, подчеркивая, что от жары страдают не только взрослые, но и дети.

"Объясните, пожалуйста, как можно при температуре 49+ пускать поезда без кондиционера с закрытыми окнами? Дети, пожилые люди – все едут!... Людям через 8 часов в таком поезде стало плохо. Просьба не выпускать поезд 198Ш по направлению Ковель-Киев на маршрут без систем кондиционирования и принять меры в отношении таких вагонов", – отмечает пользовательница Аля.

В зоне риска также оказались домашние питомцы, путешествующие вместе со своими хозяевами.

"Моей собачке в поезде стало плохо из-за высокой температуры и отсутствия кондиционера. Я сознательно пошла на нарушение правил и использовала полотенце из комплекта постельного белья не по назначению, а чтобы намочить его и подстелить собачке под животик, чтобы немного сбить температуру. Проводница из-за этого устроила скандал на весь вагон", – пишет Kuuzminn.

Реакция "Укрзализныци"

После многочисленных жалоб "Укрзализныця" отреагировала на сообщения пассажиров. Государственный перевозчик дал несколько советов путешественникам, решившим воспользоваться его услугами. Они касаются, в частности, наличия систем кондиционирования.

"Если при покупке билета было указано, что вагон оборудован кондиционером, но он не работал, сообщите об этом начальнику поезда. Если есть свободные места, вас пересадят в другой вагон", – пишет "Укрзализныця".

Перевозчик подтвердил, что в некоторых вагонах нет кондиционеров. По словам УЗ, если вывести эти вагоны из эксплуатации, исчезнут тысячи мест.

"Дефицит билетов, который и без того очень ощутим, станет еще больше", – говорят в УЗ.

Также в компании добавили, что если в вагоне не открывается окно, об этом нужно сообщать проводнику или начальнику поезда.

"Укрзализныця" – последние новости

Недавно "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд №838/837 по маршруту Одесса – Каролино-Бугаз, который будет курсировать в течение летнего сезона. Рейсы выполняются в обоих направлениях по четным числам. На маршруте курсирует модернизированный электропоезд с системой кондиционирования, который должен обеспечить комфортные условия для пассажиров в жаркий летний период.

Сообщалось также, что с 8 по 21 июня "Укрзализныця" перевезла более миллиона пассажиров. Наибольший дефицит билетов фиксировался на маршруте Киев – Львов, где спрос в три раза превышал имеющееся количество мест.

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