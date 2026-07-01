Первая постоянная база на Луне: NASA инвестировала в строительство сотни миллионов долларов

Каждая посадка станет полигоном для отработки технологий будущей инфраструктуры.

NASA заключило контракты почти на 600 миллионов долларов на новые коммерческие лунные миссии, активизировав работу над созданием постоянной базы на Луне, пишет Interesting Engineering.

Агентство выбрало три американские компании, которые до конца 2028 года доставят на поверхность спутника четыре роботизированные научные миссии. Как отмечается, новые контракты расширяют коммерческую лунную программу NASA и приближают реализацию долгосрочной инфраструктуры, которая в будущем будет обеспечивать работу астронавтов, проведение научных исследований и даже подготовку экспедиций на Марс.

Контракты получили компании Astrobotic, Firefly Aerospace и Intuitive Machines в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). В частности, Astrobotic выиграла два контракта на общую сумму 297,9 миллиона долларов, Firefly Aerospace получила 144,2 миллиона долларов на одну миссию, а Intuitive Machines – 148,3 миллиона долларов также на одну миссию.

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Коммерческое освоение Луны ускоряется

NASA планирует использовать усовершенствованные версии лунных посадочных модулей, которые уже разработали эти компании. Это должно повысить частоту запусков и улучшить надежность миссий. В агентстве отметили, что опыт предыдущих полётов поможет усовершенствовать новые аппараты, в то время как частные компании будут играть всё более важную роль в исследовании Луны.

"Эти новые контракты с нашими коммерческими партнерами на общую сумму почти 600 миллионов долларов демонстрируют нашу приверженность ускорению создания долгосрочного присутствия человечества на поверхности Луны", – заявила заместитель руководителя Директората пилотируемых космических полётов NASA Лори Глейз.

Исполняющий обязанности директора программы грузовых посадочных аппаратов для лунной базы Райан Стефан отметил, что увеличение частоты миссий позволит NASA быстрее совершенствовать свои операции. По его словам, каждая посадка станет своеобразным полигоном для отработки технологий будущей лунной инфраструктуры, а полученные результаты помогут совершенствовать последующие миссии.

На данный момент NASA уже запланировало 17 коммерческих миссий по доставке грузов на поверхность Луны с участием различных компаний. Это обеспечит агентству постоянные возможности для испытания новых технологий и сбора научных данных.

Приборы помогут создать инфраструктуру

Каждая из четырёх новых миссий доставит на Луну по три научных прибора NASA, предназначенных для поддержки будущих пилотируемых экспедиций.

Один из них – Stereo Camera for Lunar Plume Surface Studies – будет создавать трехмерные изображения высокого разрешения, чтобы исследовать, как струи двигателей посадочных модулей поднимают и перемещают лунную пыль во время посадки. Эти данные помогут усовершенствовать модели посадки, особенно когда на поверхности одновременно будут работать несколько крупных космических аппаратов.

Другой прибор – Laser Retroreflector Array – станет постоянным навигационным ориентиром на поверхности Луны. Компактное устройство, не требующее технического обслуживания, будет отражать лазерные сигналы от космических аппаратов на орбите, помогая будущим миссиям точнее определять своё местонахождение.

Третий прибор – Linear Energy Transfer Spectrometer – будет измерять уровень космической радиации в различных районах посадки. В NASA ожидают, что эти данные помогут повысить безопасность астронавтов и станут основой для планирования длительных лунных экспедиций.

Заместитель руководителя направления исследований в Научном директорате NASA Джоэл Кернс отметил, что использование одинаковых приборов на разных посадочных модулях позволит получить более полную картину условий на Луне. Он сравнил этот подход с сетью метеостанций на Земле, которые постепенно формируют масштабную базу экологических и климатических наблюдений.

Подготовка к строительству лунной базы

NASA также объявило о новых возможностях для промышленных партнеров в рамках программы создания лунной базы.

Инженеры оценивают перспективы использования предложенного ровера PROMISE – гибридной машины, созданной на основе марсоходов Perseverance и Curiosity. Предполагается, что аппарат сможет искать природные ресурсы и исследовать поверхность вблизи южного полюса Луны.

Кроме того, агентство планирует объявить новые конкурсы на создание дополнительных коммерческих посадочных модулей, проведение технологических демонстраций, миссии по съемке южного полюса Луны, а также сети ретрансляции связи между лунной инфраструктурой и Землей.

Все эти проекты должны обеспечить создание необходимого оборудования, технологий и практического опыта, которые позволят США поддерживать постоянное присутствие на Луне ещё до того, как человечество отправится на Марс.

Напомним, марсоход NASA Perseverance обнаружил в марсианских породах сложные органические соединения углерода, что стало ещё одной важной находкой в поисках следов древней жизни на Красной планете. Учёные идентифицировали крупные углеродсодержащие молекулы в двух образцах илистого камня, собранных в кратере Езеро – регионе, где миллиарды лет назад существовало озеро.

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