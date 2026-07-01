Проект ДТЭК и GE Vernova по строительству газовой электростанции является крупнейшим подобным проектом за последние 10 лет, – эксперт

Совместный проект компании ДТЭК и мирового лидера в области энергетических технологий GE Vernova по строительству газовой электростанции в Украине является крупнейшим проектом в сфере топливной генерации за последние десять лет.

Об этом рассказал энергетический эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип.

"ДТЭК и американская корпорация GE Vernova заключили соглашение о строительстве новой парогазовой электростанции комбинированного цикла (CCGT) мощностью 650 МВт, общий объем инвестиций в которую оценивается в 900 миллионов евро. Это крупнейшая сделка, заключенная частной компанией на URC 2026. И это крупнейший по установленной мощности проект топливной генерации за последние десятилетия", – написал он.

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Прокип добавил, что реализация этого проекта начнется после завершения активной фазы войны.

Всего в рамках энергетической платформы URC 2026 было подписано 28 международных соглашений, направленных на децентрализацию генерации и восстановление поврежденных мощностей, общим объемом около 2 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова привлекает 2 млрд евро в новые энергетические проекты, которые Кабинет Министров определил как флагманские.

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