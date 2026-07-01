Предъявлено подозрение российскому офицеру, командовавшему 'зачистками' в Буче

В зоне ответственности этого подразделения погибли не менее 22 мирных жителей.

Сообщение о подозрении направлено командиру разведывательного взвода, который в марте 2022 года контролировал ряд улиц в Буче, где россияне проводили так называемые "зачистки". Об этом сообщил в Telegram генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Сообщено о подозрении командиру разведывательного взвода 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ ВС РФ Артему Тарееву. В марте 2022 года его подразделение контролировало район улиц Яблунской, Водопроводной и Вокзальной. Именно оттуда российские военные проводили так называемые "зачистки": заходили в дома, допрашивали мирных жителей, проверяли телефоны, искали тех, кого считали проукраински настроенными", – написал он.

По данным следствия, в зоне ответственности этого подразделения погибли как минимум 22 мирных жителя. Кравченко отметил, что подозрение касается конкретных задокументированных преступлений: умышленных убийств шестерых мирных жителей Бучи, покушения на убийство еще одного гражданского лица и жестокого обращения как минимум с девятью людьми.

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Генеральный прокурор подчеркнул, что ключевым моментом в этом деле является командная ответственность, поскольку командир не может спрятаться за спинами подчиненных и несет ответственность наравне с исполнителем.

"Российскому военному командиру Артему Тарееву инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством", – подчеркнул Кравченко.

Тарееву грозит пожизненное лишение свободы

В Национальной полиции Украины сообщили, что Тарееву грозит пожизненное лишение свободы. Расследование установило, что российский офицер определил часть улицы Яблунской в г. Буча как сектор, в пределах которого приказал подчиненным применять все виды вооружения и уничтожать всех лиц, находящихся на этой территории.

"В результате выполнения этого приказа и других преступных действий военнослужащих разведывательного взвода в марте 2022 года погибли 22 мирных украинца", – сообщили в полиции.

Кроме того, следователи зафиксировали девять фактов жестокого обращения с гражданскими лицами. Среди установленных преступлений – незаконные задержания, пытки с целью получения информации, избиения, применение огнестрельного оружия против безоружных гражданских лиц, угрозы убийством, содержание гражданского населения в нечеловеческих условиях, а также другие грубые нарушения законов и обычаев войны.

В ходе расследования полицейские установили, что непосредственное участие в ряде военных преступлений принимали разведчик-снайпер Артем Дементьев и старший разведчик-снайпер Кирилл Крючков.

Зверства россиян в Буче

Как сообщал УНИАН, в марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в городе Буча Киевской области российские оккупанты убили более 1,4 тысячи украинских граждан за 33 дня оккупации. По его данным, среди убитых – 37 детей. Более 175 человек были найдены в братских могилах и камерах пыток. Президент тогда отмечал, что речь идет о 9 тыс. российских военных преступлений.

В начале полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, россияне вошли в Киевскую область с территории Беларуси.

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