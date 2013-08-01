У Прасолова уверены: Метрологическая инспекция повысит качество измерений

Положительным эффектом от создания метрологической инспекции станет то, что ее работа будет способствовать соблюдению требований законодательных и нормативно-правовых документов в сфере метрологии и метрологической деятельности. Например, это будет стимулировать всех, занимающихся метрологической деятельностью, следить за точностью своей измерительной техники и своевременно предоставлять ее на проверку, что обеспечит правильность измерений и расчетов.

Об этом сказал в интервью заместитель начальника управления по вопросам метрологии Минэкономразвития Александр Гиленко, сообщает РБК-Украина.

«С принятием нового закона «О метрологии и метрологической деятельности» функция по проведению метрологического надзора перейдет к метрологической инспекции, как это предусматривает административная реформа. Это обеспечит разграничение регуляторных, надзорных (контрольных) и хозяйственных функций. Подобные органы уже успешно работают в странах ЕС», – пояснил Александр Гиленко.

Поскольку результаты измерений используются во всех сферах общественной жизни, то работа инспекции будет способствовать росту качества результатов измерений, и в итоге усилит защиту жизни и охрану здоровья граждан. Также положительно повлияет на контроль качества и безопасность пищевых продуктов, лекарственных средств, безопасность условий труда, ужесточит наблюдение за состоянием окружающей природной среды, будет способствовать безопасности дорожного движения и технического состояния транспортных средств.

Кроме того, работа метрологической инспекции обеспечит надежность и точность торгово-коммерческих операций и расчетов между покупателем и продавцом, в том числе при предоставлении транспортных, бытовых, коммунальных, телекоммуникационных услуг, услуг почтовой связи, поставки или потребления энергетических и материальных ресурсов (электрической и тепловой энергии, газа, воды, нефтепродуктов и т.д.).