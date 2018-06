Миллиардер Трамп может купить газету New York Times

Об этом сообщает в среду издание New York Magazine со ссылкой на неназванный источник.

Как отмечает РИА Новости, при этом никаких деталей о переговорах между Трампом и семьей Сульцбергер (Sulzberger), владеющей контрольным пакетом акций газеты, пока не сообщается. Представители The New York Times и самого Трампа отказались комментировать ситуацию.

Как отмечает издание, слухи о возможной смене владельца The New York Times ходят уже давно. Среди возможных покупателей называли, в частности, мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга (Michael Bloomberg).

При этом из сообщения неясно, идет ли речь о покупке знаменитого газетного брэнда или всей мультимедийной издательской компании The New York Times Company, которая контролирует, помимо самой нью-йоркской газеты, издания The International Herlad Tribune и The Boston Globe, их интернет-сайты и популярные мобильные приложения.

Созданная в 1851 как региональное издание, газета The New York Times на сегодняшний день является одним из самых популярных и влиятельных изданий в мире. Семья Сульцбергер владеет газетой с 1896 года.