Украинские христиане в Италии извинились за провокацию Femen (фото)

Христианское общество украинцев в Италии обратилось с заявлением-протестом ко всем средствам массовой информации Италии, в котором осудило очередную провокацию движения FEMEN, имевшую место во время молитвы «Ангел Господен» в воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане.

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества Олесь Городецкий, «этот вульгарный спектакль, организованный за деньги известных и неизвестных спонсоров, не имеет ничего общего с принципами цивилизованного демократического общества и оскорбляет чувство миллионов верующих католиков и христиан в целом».

«Любые протесты, а тем более такие вульгарные, во время религиозных служб является недопустимыми в демократической стране. Это проявление религиозной нетерпимости и общественного экстремизма, завуалированная форма сатанизма. Мы понимаем, что единственной целью этой акции было получение дешевой популярности через шок, который такая акция может вызвать в обществе, и проявление своей ненависти к христианам», - отметил О.Городецкий.

По его словам, Христианское общество украинцев в Италии обратилось к правоохранительным органам с требованием наказать участниц этой акции и депортировать их с Италии, с пожизненным запрещением въезда в страну.

«От имени многотысячного общества украинцев в Италии мы просим прощения у Святейшего Отца, у всех людей доброй воли, чьи религиозные и этические чувства были оскорблены этим сатанизмом, равно как и наши», - отмечается в заявлении общества христиан.

«Группа FEMEN является профессиональными провокаторами и не представляет украинский народ. Своими поступками они позорят украинцев в глазах мирового сообщества. Поэтому просим не идентифицировать Украину с FEMEN из-за украинского происхождения ее основателей. Человеческая глупость, христофобия и гомофобия не имеет национальности», - отмечается в документе.

Как сообщало Agence France-Presse, активистки украинского движения FEMEN 13 января устроили акцию в поддержку сексуальных меньшинств на площади Святого Петра в Ватикане.

Четыре активистки разделись, оставшись топлесс, во время воскресной службы, которую проводил Папа Римский Бенедикт XVI. На спинах у девушек были надписи "In Gay We Trust" ("Мы верим в геев"). Девушек почти сразу же задержала полиция.