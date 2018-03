Фирташ прикупил себе 22% Винницагаза

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 22,059% госпакета акций ПАО «Винницагаз», заплатив за пакет 3 млн грн (стартовая цена составляла 1,5 млн грн - УНИАН). Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" сконцентрировал в своей собственности около 34,79% акций «Винницагаза» (до приватизационного конкурса "Газтеку" принадлежало 12,73% акций облгаза).

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест".

Напомним, покупатель госпакета «Винницагаз» будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,2 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Винницагаз" занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ в Винницкой области.

"Винницагаз" завершил январь-июнь 2012 г. с 25,76 млн грн прибыли против 8,6 млн грн убытков, полученных в первом полугодии 2011 г.

25% акций "Винницагаз" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", 22,059% передано ФГИУ для последующей приватизации, собственником 12,73% акций является ЧАО "Газтек", 19,09% - ОАО «Ролюкс» (г.Ивано-Франковск), 19,09% - ОАО «Агропромкомплект» (г.Львов).

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.